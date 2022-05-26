Doların patronları gelecek toplantılarda 50 baz puanlık faiz artışından yana

Fed yetkilileri 'oldukça yüksek' olarak değerlendirdikleri enflasyonu kontrol altına almak için haziran ve temmuzda 50 baz puan faiz artırımından yana.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 50 baz puan faiz arttırdığı mayıs ayı toplantısının tutanakları yayınlandı.

Fed yetkililerin hepsi ekonomi için ‘tehlike oluşturabilecek seviyede’ olarak nitelendirilen ve merkez bankasının müdahale etmemesi durumunda daha da yükselme riski taşıyan enflasyon ile mücadele kapsamında 50 baz puan faiz artırımına destek verdi.

Fed’in bu ay gerçekleştirdiği 50 baz puan faiz artırımı 20 yılda bu oranda gerçekleştirilen ilk faiz artırımı olurken, “katılımcıların çoğu” Haziran ve Temmuz’daki toplantılarda aynı oranda yeni artırımlar yapılmasının “uygun olacağını” ifade etti.

FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI

Fed’in 3-4 Mayıs’ta yaptığı toplantının dün yayımlanan tutanaklarında, “Tüm katılımcılar, ABD ekonomisinin oldukça güçlü olduğu, istihdam piyasasının son derece sıkı olduğu ve enflasyonun oldukça yüksek olduğu konusunda fikir birliğine vardı” ifadesi yer aldı.

Tutanaklara göre, katılımcılar bu bağlamda Komitesi’nin para politikası duruşunu nötr bir seviyeye yönlendirmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Ek olarak, daha sıkılaştırma yanlısı bir politikanın da gelecekte uygun hale gelebileceğini ifade etti.

KÜRESEL SORUNLARA VURGU

Tutanaklarda ayrıca devam eden küresel arz sorunları, Ukrayna savaşı ve Çin’deki tecrit uygulamaları nedeniyle enflasyonda daha hızlı yükseliş görülme riskinin de arttığına dikkat çekildi. (REUTERS)

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