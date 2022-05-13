Doların patronundan faiz artırımı için ‘daha fazlasına hazırız’ mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in gelecek iki politika toplantısında 50'şer baz puan faiz artırımı kararı almasını beklediğini yineledi. Powell, "Daha fazlasına da hazırız" dedi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, fiyat istikrarını ekonominin “temeli” olarak nitelendirdi. Faiz artırımlarının etkileri hissedildikçe enflasyonla mücadelenin “sancı” yaratacağına dikkat çeken Powell, ancak fiyatların artmaya devam etmesinin daha kötü bir netice olacağını ifade etti.

Powell, dün Marketplace ulusal radyo programı ile gerçekleştirdiği söyleşide “Enflasyonun ne kadar zorlu olduğunun farkındayız” dedi ve Fed’in gelecek iki politika toplantısında 50’şer baz puan faiz artırımı kararı almasını beklediğini yineledi.

Powell, verilerin beklentiler dışında gelmesi durumunda ise “daha fazlasını yapmaya da hazırız” dedi.

‘ENFLASYONU DÜŞÜRME SANCILI OLACAK’

“Fiyat istikrarı olmadan ekonomide hiçbir şey yolunda gitmez, ekonominin kimseye faydası olmaz” diyen Powell, şöyle devam etti:

“Tarihimizde enflasyonun oldukça yüksek olduğu dönemler yaşadık… Enflasyonu yüzde 2’ye düşürme süreci sancılı olacak, ancak en kötü netice enflasyonla mücadelede başarısız olmamız ve yüksek seyretmeye devam etmesi olurdu. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Bu, insanların maaşlarında değer kaybı anlamına gelir.” (REUTERS)

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