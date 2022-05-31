Döviz, altın ve borsada kritik gelişmeler izlenecek

Dolar/TL son haftalardaki yükselişin ardından 16,5 altında fiyatlanırken borsada yükseliş, altında ise yatay seyir sürüyor. Piyasalar gün içinde kritik gelişmeleri takipte olacak. İşte altın, döviz ve borsa için kritik seviyeler...

Sozcu.com.tr

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Haftanın ilk işlem gününe alımlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde şubat ayından bu yana en yüksek günlük artışını gerçekleştirdi. Endeks yüzde 3,6 yükselişle 2 bin 527 seviyesinden kapanış yaptı.

Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 16,38 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde ise yatay bir seyir izleniyor. Euro/TL sabah saatlerinde 17,61’den fiyatlanırken gram altın 976 TL’den alıcı buluyor.

Veri gündeminde bugün ilk çeyreğe ilişkin yıllık bazda yüzde 7 beklenen büyüme verisi ile nisan ayı dış ticaret dengesi takip edilecek.

DOLAR

Işık Menkul’ün Dolar/TL yorumu şöyle:

“Psikolojik direnç olan 16 seviyesinin geçilmesinin ardından alımların hız kazandığı paritede şuan için 16,34 seviyesinden fiyatlama görüyoruz. Yükselen kanalın içine tekrar giren ve hareketine devam eden kurda 16,50 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. 16,50 seviyesini üzerinde kalıcılık durumunda 17 seviyelere doğru hız kazanabiliriz. Destek olarak ise eski psikolojik direnç olan 16,00 seviyesini izlemede olacağız.”

EURO

Ahlatçı Yatırım’ın Euro/TL analizi şöyle

“Çaprazda dün yükseliş paritede yukarı yönlü hareket ile birlikte 17,70TL seviyesine kadar devam etti. Avrupa'da yüksek enflasyon devam ederken yurt içinde enflasyon baskısı kuru yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde büyüme ve dış ticaret dengesi verileri takip edilirken, Avrupa'da Almanya işsizlik oranı açıklanacak. 17,55TL geri çekilmeleri alış fırsatı olmaya devam ederken, 17,60TL üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 17,75TL seviyelerine kadar gün içi yükseliş görebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,65 ve 17,75 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısında ise 17,55 ve 17,45 destek seviyeleri takip edilebilir.”

ALTIN

Osmanlı Yatırım’ın altın yorumu şöyle

“Doların değer kazanmasına bağlı olarak emtianın düşüş yaşadığı gözleniyor. 1851,76 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ivmelenmeler görebiliriz. Önceki işlem gününde 1852,13 seviyesinden kapanan ons altın için günlük kayıp yüzde 0,17 olarak gerçekleşti. ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareket ons altını aşağı yönde baskılıyor. 20 günlük hareketli ortalamasının altında olan ons altın için RSI göstergesi 45,60 seviyesinde iken momentumu 102,22 seviyesinde.

Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 1851,76 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1846,49, 1840,84 ve 1835,57 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 1857,40, 1862,67 ve 1868,32 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.”

BORSA

Vakıf Yatırım’ın BIST100 analizi:

“BIST100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadeli alçalan trendini kırmasının ardından hızla 2 bin 500 seviyesini aşan endekste 2 bin 565 ana direnç olarak takip edilmelidir. 2 bin 500- 2 bin 450 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Endekste teknik görünüm güçleniyor olsa da sektör ve şirket seçimlerinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz ve elektrik, perakende, havacılık, madencilik ve rafineri sektörlerini önermeye devam ediyoruz. Dünkü yükseliş son 3 ayın güçlü günlük yükselişi olarak kayda geçti fakat öte yandan enflasyon korumalı ürün konusu ise hala gündemde, bu aşamada hareketin güçlenmesi adına bu konuda netlik sağlanmalı.”

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