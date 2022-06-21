Döviz, altın ve borsada yön ne olacak? İşte son uzman yorumları

Küresel piyasalarda resesyon endişeleri hafiflerken iç piyasalarda gözler TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. İşte uzmanların borsa, altın ve döviz yorumları...

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankalarının başlattığı parasal sıkılaşma hamleleri ile gelen resesyon endişeleri risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında geçtiğimiz hafta sert satışların yaşandığı görüldü.

Ekonomiye ilişkin bu endişeler varlığını sürdürse de hafta başından bu yana piyasalarda toparlanma çabası gözleniyor. Emtia fiyatlarındaki rekorların ardından geçen hafta başlayan düşüşler de piyasanın takip ettiği gelişmeler arasında.

Döviz tarafında ise doları altı başlıca para birimine karşı ölçen dolar endeksi hafif düşerken Avrupa Merkez Bankası’nın faiz çıkışının Euro’yu güçlendirdiği görüldü.

Piyasalarda sakin seyir devam ederken Dolar/TL, 17 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin artan döviz ihtiyacına ilişkin endişeler ise artmaya devam ediyor.

Altın doların küresel piyasalarda hafif artmasıyla birlikte değer kaybederken yatırımcılar fiyatlamalar için merkez bankalarının faiz politikaları hakkında gönderdikleri sinyalleri izlemeye devam ediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ BU KARARDA OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü 14.00'te açıklayacak. Piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 14'te korunması yönünde.

Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmek yerine önümüzdeki günlerde TL'nin kullanımını artırmaya yönelik adımları tercih etmeye devam edeceğini değerlendiriyor.

Piyasa uzmanlarının bugünkü döviz, altın ve borsa yorumları ise şöyle:

BORSA

BIST-100 Endeksi dün günü yüzde 0,23 oranında yükselişle 2 bin 539,20 puandan tamamladı. Gedik Yatırım ekonomistleri bugünkü bilgi notunda BIST 100 ile ilgili şunları söyledi:

“Küresel hisse piyasalarında yeni haftada toparlanma eğilimi öne çıkarken, bu sabah da yurt dışında gözlenen pozitif görünümün etkisiyle BIST-100 Endeksi'nde yaşanabilecek yukarı yönlü hareketlerde 2 bin 562 seviyesini yakından takip edeceğiz.

Yükselişlerin güç kazanabilmesi açısından yakından izlediğimiz bu seviye üzerinde tutunma sağlanabilirse 2 bin 600 ve devamında tarihi zirvenin bulunduğu 2 bin 684 seviyesine doğru bir fiyatlama yaşanabilir. Ancak son dönemde volatilitenin yüksek seyrettiği endekste 2 bin 562 seviyesi üzerinde bir tutunma sağlanamazsa yükselişlere temkinli yaklaşılması faydalı olacaktır.

Endekste 2 bin 525 ve 22 günlük üssel ortalama (2 bin 515) kısa vadeli destek noktaları olup, devamında 2 bin 480 ve 2 bin 469 seviyeleri kritik olacaktır. Bu seviyeler altında çok daha sert satışlarla karşılaşabiliriz.”

DOLAR

Dolar/TL 17,33 seviyesiyle yatay seyrederken İnfo Yatırım’ın Dolar/TL kuruna ilişkin yorumları şöyle oldu:

“Geçtiğimiz hafta piyasalar FED ve BoE'nin gerçekleştirdiği para politikası kurulu toplantılarını takip etmiş ve iki banka da faiz artırım yönünde adımlar atmıştı. Önümüzdeki ayda da Avrupa Merkez Bankası'nın bu yönde adım atması bekleniyor. Bu hafta içerisinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek. Perşembe günü gerçekleşecek toplantı sonrasında bankanın faiz oranlarında bir değişiklik yapmayacağı bekleniyor. Bununla birlikte karar metni ve yetkililerin önümüzdeki dönemler için neler planladığının ipuçları aranacak. Bu sebeple karar ile birlikte TL varlıklarında volatilite artacaktır.

Diğer yandan Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensinin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Bu görüşme ise piyasaların radarında olacak. Haftanın ikinci işlem gününde yurtiçinden gelecek ve piyasaları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar 17:00'da ABD kanadından gelecek olan Mevcut Ev Satışları verisini takip edecek. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 17.50 – 17.75 – 18.00 seviyeleri direnç noktaları olarak; 17.20 – 17.00 – 16.75 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir”

EURO

Ahlatcı Yatırım’ın Euro/TL yorumu şöyle:

“Çaprazda da fiyatların dün yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Genel olarak veri akışının zayıf olması ve ABD piyasalarının kapalı olması paritede de çok yüksek fiyat değişimleri olmamasına neden oldu. Türk Lirası'nda yatay fiyatlama ile TCMB toplantısı beklenirken paritede Avrupa'da faiz artışının Temmuz ayında olabileceği söylemleri devam ediyor.

Bugün her iki bölgeden veri akışı sınırlı o nedenle geri çekilmelerde alışlar görülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 18,30 ve 18,30 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 18,15 ve 18,00 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.”

ONS ALTIN

Ons altın yüzde 0,22 günlük kayıpla 1834 dolar seviyesinden işlem görürken Osmanlı Yatırım’ın ons altın analizi şöyle:

“1839,41 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü gevşemeler görebiliriz. Önceki işlem gününde 1838,49 seviyesinden kapanan ons altın için günlük kayıp yüzde 0 olarak gerçekleşti.

ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareket ons altını aşağı yönde baskılıyor. 20 günlük hareketli ortalamasının altında olan ons altı için RSI göstergesi 46,96 seviyesinde iken momentumu 99,33 seviyesinde.

Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 1839,41 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1841,53, 1844,57 ve 1846,68 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri

çekilmelerde ise 1836,37, 1834,26 ve 1831,22 destek seviyeleri olarak izlenecektir”

GRAM ALTIN

Gram altın sabah saatlerinde Dolar/TL’nin yatay seyretmesi ve ons altının hafif düşmesiyle 1022 TL seviyelerinden işlem gördü. Ahlatcı Yatırım’ın gram altın yorumu ise şöyle:

“Gram altında 1025TL seviyelerinde bekleyiş devam ediyor. Türk Lirası tarafında Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı beklenirken, ons altın tarafında ise yarın ve öbür gün Powell'ın gerçekleştireceği senato ve temsilciler meclisi sunumları etkileri bekleniyor.

Bugün kur tarafında yatay fiyatlama ile birlikte ons altında da oynaklığın sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1030 ve 1035 TL direnç; 1015 ve 1010 TL ise destek olarak takip edilebilir.”

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