Döviz kurları döndü geriye yasak kaldı

Dolar 16.03 liraya kadar geriledikten sonra dün 16.68 lirayı test etti. Üstelik ABD’li Bloomberg kamunun bu süreçte dövize 1 milyar doları bulan müdahalede bulunduğunu iddia etti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) cuma akşamı 15 milyon lira karşılığı yani yaklaşık 900 bin doların üzerinde dövizi bulunan şirketlere getirdiği kredi kısıtlaması kararının ardından değerlenen Türk Lirası, pazartesi psikolojik 16 seviyesinin diplerine kadar gevşese de kazanımlarının büyük bir kısmını geri verdi. Hafta başında 16.0320 lirayı gören kur yükselişe geçti ve dün 16.6874 lirayı test etti. Üstelik ABD'li haber ajansı Bloomberg'in 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, Merkez Bankası (TCMB) BDDK kararını destekleyerek döviz kurlarındaki artışı frenlemek için kamu bankaları 2 günde 1 milyar doların üzerinde döviz sattı. BDDK'nın finansal istikrarı destekleme amacı taşıyan kararlarının Türk Lirası'na desteği kısa sürdü. Geriye BDDK'nın serbest piyasa ekonomisinden uzaklaştıran yasaklayıcı kararı ve TCMB'nin buharlaşan rezervleri kaldı.

FİKİR TCMB'DEN

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son alınan kararın fikrinin TCMB'den çıkmış olabileceğine işaret etti. Kara, “Kamuoyu BDDK'ya odaklandı fakat niteliğine bakınca son kararın fikri TCMB'den çıkmış gibi görünüyor. TCMB zaten bir süredir büyük şirketleri tek tek arayıp döviz sattırıyordu. Şirket bilançolarına dair ayrıntılı veri tabanı TCMB'de tutuluyor” yorumunu yaptı.

‘Hepsi geçici, dövizle işiniz yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK tarafından açıklanan kararların hepsinin geçici olduğunu söyledi. Alınan kararların etkisinin ve verdiği mesajın önemli olduğunu belirten Nebati, “Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma. Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Keskin bir düşüş mümkün değil

BDDK'nın kararlarını değerlendiren Ekonomist Murat Kubilay, dolarda keskin bir düşüşün mümkün olmadığını belirtti. Kubilay, “Döviz kurunda Aralık 2021'de olduğu gibi ekonomi yönetiminin hatalı açıklamalarıyla oluşturulmuş bir köpük yok. Haliyle o dönemdekine benzer hızlı ve keskin bir düşüş mümkün değil. Rezerv satışı da sürüyor, buna rağ-

men olmaz” dedi.

Özgür Demirtaş trollere meydan okudu

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yaptığı eleştiriler nedeniyle sosyal medyada trollerin hedefi oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, “Paralı troller çıldırmış ve benim için #SpekülatörÖzgürDemirtaş diye trend topic açmışlar. Benim kimsem yok, ama tek başıma onları bu kadar korkuttuğumu bilmiyordum! Ben bir TEKNOKRATım vatanımı seviyorum. Yanlış gördüklerimi çatır çatır söylüyorum. Ülkesini seven herkes de bunu yapar” dedi. Trollerle ilgili soruşturma açılması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, “Bana gelince ben tek başımayım. Karşımda yüzbinlerde kişilik trol ordusu var” ifadelerini kullandı.