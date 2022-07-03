Dünyanın en zengin 10 insanı 6 ayda 250 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, ABD borsalarındaki düşüş nedeniyle yılın ilk altı ayında 250 milyar dolar azaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elon Musk ve Jeff Bezos’un da aralarında bulunduğu dünyanın en zengin 10 insanı bu yılın ilk yarısında 250 milyar dolar kaybetti. ABD borsalarındaki sert kayıplar dev milyarderlerin servetlerini düşürdü.

ABD’de borsalar 1970’den bu yana yılın en kötü ilk yarısını yaşarken ülkede işlem gören en önemli hisseleri listeleyen S&P 500 endeksi değerinin beşte birinden fazlasını kaybetti. Wall Street borsaları geçtiğimiz haziran ayının başında ayı piyasasına girdi.

2022’de ABD borsalarındaki düşüş nedeniyle Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde listelenen milyarderlerin serveti düştü. Milyarderlerin şirketlerinin borsadaki değeri net servetlerin büyük bir bölümünü oluşturuyor.

DEVLERİN SERVETLERİ ERİDİ

Borsadaki sert kayıplar ise Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile birlikte Elon Musk, Jeff Bezos ve Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault gibi kişilerin servetlerine büyük darbe vurdu.

ABD ekonomisinin yüzde 1,2’sine denk gelirken kaybı en sert hisseden iş insanları Musk ve Bezos oldu. İkili ilk altı ayda toplam 120 milyar dolar kaybetti.

Tesla’nın hisse fiyatı, ekonomik belirsizlik ve Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimi nedeniyle bu yıl yüzde 43 oranında düşerken, Amazon hisseleri 2022’nin başından bu yana yüzde 35’ten fazla değer kaybetti. Şirketlerin hisselerindeki sert düşüş nedeniyle Musk ve Bezos’un servetleri de düşmüş oldu.

HİNTLERE YARADI

Bununla birlikte listede yalnızca Hindistanlı iş insanlarının serveti arttı. Hint iş insanları Gautam Adani ve Mukesh Ambani’nin servetleri sırasıyla 22,1 milyar dolar ve 3,05 milyar dolarlık arttı.

Limanları ve Hindistan’ın en büyük kömür madenini işleten Adani, tedarik zincirlerinin bozulmasından ve enerji fiyatlarının artmasından yararlanarak servetini artırdı.

Sanayici Ambani ise dünyanın en büyük petrol rafinerisi kompleksine de sahip olması nedeniyle yükselen enerji fiyatlarından yararlanan bir başka isim oldu.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'a Çin şoku: Tesla teslimatları düşüyor