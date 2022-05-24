Dünyanın en zengin 50 kişisi bu yıl 500 milyar dolardan fazla para kaybetti

Dünyanın en zengin 50 insanı, yılbaşından bu yana borsadaki sert gerileme nedeniyle toplamda 563 milyar dolardan fazla para kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin 50 insanı bu yıl yarım trilyon dolardan fazla para kaybetti. 50 kişinin servet kaybı, İsveç’in gayri safi yurtiçi hasılasından ve S&P 500’deki altı şirket hariç tüm şirketlerin piyasa değerlerinden daha büyük olarak gerçekleşti.

Dünyanın en zenginlerinin listelendiği Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin verilerine göre, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve Mark Zuckerberg’ün de aralarında bulunduğu en zengin 50 kişinin toplam net servetinden bu yıl başından 22 Mayıs’a kadar 563 milyar dolar buharlaştı. Düşüş, borsalardaki sert gerileme sebebiyle gerçekleşti.

ELON MUSK’I TWİTTER YAKTI

Tesla CEO’su ve dünyanın en zengin adamı olan Musk, şu anda 201 milyar dolarlık net değere sahip. Musk’ın bu yıl içerisindeki kaybı 69,1 milyar dolar kaybetti. Musk geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı satın almaya çalışmış, ancak sonrasında anlaşmanın askıya alındığı duyurulmuştu. Bu olay nedeniyle de Tesla ve Twitter hisselerinde büyük kayıplar yaşandı.

Amazon kurucusu Jeff Bezos’un net serveti 61,1 milyar dolar düşerken, Fransa’nın en zengin insanı Louis Vuitton CEO’su Bernard Arnault’un tam 55,2 milyar dolarlık serveti silindi. Bezos’un güncel serveti 131 milyar dolar olurken Arnault’unki 123 milyar dolar oldu.

SADECE BUFFET KAZANDI

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates bu yıl 21,7 milyar dolarlık servet kaybetti. Ünlü iş insanının serveti şu anda 116 milyar dolar değerinde.

Dünyanın en zengin beşinci kişisi olan ünlü yatırımcı Warren Buffett ise rakiplerinin aksine servetini artırdı. 110 milyar dolarlık güncel serveti bulunan Buffet’ın serveti bu yıl 1,2 milyar dolar arttı.

KRİPTO ZENGİNİNDEN REKOR KAYIP

Servetinde sert düşüşler önemli zenginlerden biri de Meta CEO’su Mark Zuckerberg oldu. Facebook, Instagram, Whatsapp gibi dev ürünleri bünyesinde barındıran şirketin kurucusu bu yıl 54,1 milyar dolar kaybetti.

Google’ın kurucu ortağı Larry Page 29 milyar dolar kaybederken, kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, 80,9 milyarlık kayıpla bu yıl en çok para kaybeden kişi oldu.

BORSADA SERT KAYIPLAR YAŞANMIŞTI

Milyarderlerin kayıpları, borsada aylarca süren satışların hız kazanması ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerin yayılmaya başlamasıyla geldi. Yılbaşından bu yana S&P 500 yaklaşık yüzde 17, Nasdaq Birleşik yüzde 26 düştü.

Milyarderlerin servetleri ise sahibi veya ortağı oldukları kuruluşların borsadaki değerleri ile ve bir dizi diğer parametre ile hesaplanıyor.

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