Elon Musk Twitter için 7 milyar dolarlık kaynak buldu: Suudi prens de katıldı

Elon Musk, Twitter için 7,14 milyar dolarlık yatırımcı desteği aldı. Yatırımcılar arasında, halihazırda Twitter'da hissesi bulunan Suudi Prens El-Velid bin Talal bin Abdülaziz, Oracle kurucularından Larry Ellison ve kripto para borsası Binance de bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Twitter'ı 44 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya varan Elon Musk, 7,14 milyar dolarlık finansman buldu.

İngiliz Financial Times gazetesi, söz konusu finansmanın, aralarında ünlü yazılım firması Oracle'ın kurucularından Larry Ellison, kripto para borsası Binance ve varlık yönetim şirketleri Fidelity, Brookfield ve Sequoia Capital'ın bulunduğu yatırımcılardan sağlandığını aktardı.

FT'ye göre, bu yeni finansmanla birlikte, Musk'ın Tesla hisselerini rehin vererek kullandığı banka kredisiyle ödeyeceği miktar yarı yarıya azalarak 6,25 milyar dolara geriledi ve özkaynak payı 27,25 milyar dolara yükseldi. Geri kalan miktar ise, bankalardan alınan kredilerle ödenecek.

Tesla patronu, kaldıraçlı satın almalara dahil olan geleneksel özel sermaye şirketleri işlemden büyük ölçüde kaçınmış olsa bile, dışarıdan finansman bulmak için büyük çaba sarf ediyordu.

HİSSE FİYATI YÜKSELDİ

Haberin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2'lik artışla 50 doları aştı ancak bu rakam hâlâ Musk'ın hisse başı ödemeyi taahhüt ettiği 54,20 dolarlık seviyenin altında.

Söz konusu fark, Musk'ın 44 milyar dolarlık ödemeyi yapamayacağına dair kaygıyı yansıtıyor. Eğer Musk anlaşmadan cayarsa, 1 milyar dolarlık ceza ödeyecek.

EN BÜYÜK DESTEK ELLISON'DAN

7,14 milyar dolarlık finansmana en büyük katkı, aynı zamanda Tesla'da yönetim kurulu üyesi ve Musk'ın yakın arkadaşı olan Larry Ellison'dan geldi. Ellison, 1 milyar dolarlık katkıda bulundu.

Girişim sermayesi şirketi Sequoia 800 milyon dolarlık katkı koyarken, Dubai merkezli teknoloji yatırım şirketi Vy Capital'in katkısı 700 milyar dolar oldu.

Binance'ın de 500 milyon dolarlık finansman sağlayacağı aktarıldı.

PRENS ELİNDEKİ HİSSELERİ AKTARACAK

Halihazırda Twitter'de hissesi bulunan Suudi Prens El-Velid bin Talal bin Abdülaziz el Suud'un da 1,9 milyar dolar değerindeki 35 milyon adet hisseyi Musk’ın satın alma aracına aktaracağı belirtildi.

Suudi prens, Twitter hesabından Elon Musk'ı etiketleyerek “Seninle bir arada olmak harika benim ‘yeni' arkadaşım. Büyük potansiyelini maksimize etmek ve Twitter'ı ileriye götürmek için harika bir lider olacağına inanıyorum” yazdı.

Suudi prens geçen ay Musk'ın Twitter için satın alma teklifini başta reddetmiş ve söz konusu teklifin “büyüme beklentileri göz önüne alındığında Twitter’ın gerçek değerine yaklaştığına inanmadığını” söylemişti.

Musk, başka yatırımcı arayışında olduğunu, Twitter kurucularından Jack Dorsey'in de bu kişiler arasında olduğunu, mevcut ortaklara hisseleriyle satın almaya katkıda bulunma seçeneği sunduğunu belirtmişti.

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