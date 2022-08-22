Emtia fiyatları artan dolar talebiyle geriledi

Artan dolar talebi, emtia piyasalarında geçen hafta gerilemeye neden oldu. Buğday yüzde 6,1, altın yüzde 3,1, platin yüzde 6,9, gümüş yüzde 8,5 değer kaybetti.

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Emtia piyasaları, dolara olan talebin artmasıyla geçen hafta negatif bir seyir izledi.

Önceki hafta, ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle dolar karşısında değer kazanmaya başlayan emtia fiyatları ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen sinyallerle geriledi.

Geçen hafta açıklanan Fed temmuz ayı toplantı tutanaklarında ülkede enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğine ve enflasyon baskılarının azaldığına dair henüz elle tutulur bir kanıt olmadığına işaret edildi. Bu da doları güçlendirirken emtiaları negatif etkiledi.

Tutanakların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda kararsızlık öne çıkmaya devam ederken, Fed’in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 45 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında tahıl yüklü gemilerin yola çıkmaya başlaması ile azalan arz endişeler de tarım emtialarını aşağı yönlü etkiledi.

METALLER SERT GERİLEDİ

Bu gelişmelerle geçen hafta altın yüzde 3,1, platin yüzde 6,9, gümüş yüzde 8,5 ve paladyum da yüzde 4,5 değer kaybetti.

Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır fiyatları yüzde 0,2, kurşun yüzde 4,2, çinko yüzde 1,4, alüminyum yüzde 2,1 ve nikel de yüzde 3,6 geriledi.

ENERJİ FİYATLARI KARIŞIK SEYRETTİ

Geçen hafta karışık bir seyir izlenen enerji tarafında Brent petrol yüzde 1,9 azalış kaydetti, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz ise yüzde 5,8 değer kazandı.

Küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler nedeniyle petrol talebinin azalacağına yönelik beklentiler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun planladığı üretim artışı, ABD’nin rekor ham petrol ihracatı, Libya’da üretimin yeniden başlaması, ayrıca Rusya ve İran’dan az da olsa devam eden ihracat ile azalan arz endişeleri petrol fiyatlarını baskıladı.

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatlarında savaşın ardından yaşanan “teknik” sorunlar nedeniyle ülkeden yapılan sevkiyatın önemli oranda düşüş göstermesi ile doğal gazda artan arz endişeleri ise gaz fiyatlarına yansıdı.

TARIM EMTİALARI SERT DÜŞTÜ

Devam eden enflasyon ve resesyon ikilemi tarım emtialarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Tarım emtiasında geçen hafta pamuk hariç negatif bir seyir izlendi.

Avrupa'da ve dünyada artan kuraklık ve yüksek sıcaklık endişeleri ile pamuk fiyatları 1,2 doları test ederek son iki ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı yüzde 6,7 artışla 1,16 dolardan tamamladı.

Tahıl koridoru anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkmasıyla buğday ve mısır fiyatlarında aşağı yönlü hareketler yaşandı.

Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 6,1, mısır 3, soya fasulyesi yüzde 3,3 ve pirinç yüzde 0,4 değer kaybetti. ahve yüzde 4, şeker yüzde 3,1 ve kakao yüzde 0,9 azalış kaydetti. (AA)