Emtia fiyatları düşmeye devam ediyor

Emtia piyasasında gerileme sürüyor. Buğday ve mısır gibi tarımsal emtiaların yanında bakır, altın, gümüş gibi metallerin fiyatları da düşüyor. Uzmanlar bunun enflasyonun yavaşlamasına katkı sağlayabileceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Mısır, buğday, bakır gibi emtialarda fiyat düşüşü devam ederken bu ürünlerin fiyatlarındaki düşüşün merkez bankalarının ekonomiyi soğutma çabaları ile ilgili olabileceği düşünülüyor.

Faiz artışlarının talebi azaltması beklenirken tarımsal emtiaların düşüşünde mart ayında bu ürünlerin aşırı yüksek fiyatlanma ve yaz sezonunun gelmesi etkili oldu.

Öte yandan Çin’deki çelik fabrikalarında corona virüsü yasakları ve kötü hava koşullarından dolayı talebin zayıflaması ile stoklarda artış yaşanması nedeniyle birçok hatta üretime ara verildi. Çin’deki talep daralması da piyasayı etkiledi.

TARIMSAL EMTİALAR GERİLEDİ

Buğday, mısır ve soya fasulyesi gibi ürünler de mart ayının sonunda gördüğü zirve fiyatlardan gerilemeye başladı.

Tarımsal emtialar gerilerken Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday 8,4 dolarla 4 ayın en düşüğüne geriledi. Mısır 6 dolara ve soya fasulyesi 14 dolara gerilerken 5 ayın en düşüğünü gördü.

ALTIN, GÜMÜŞ DÜŞÜYOR

Öte yandan geçen hafta 19,39 dolarla son 1 yılın en düşük seviyesini gören gümüşün fiyatı ons başına 19,9 dolardan işlem gördü. Altın yüzde 0,3 değer kaybı ile ons başına 1806 dolarla kritik seviye olan 1800 doların hemen üzerinde işlem gördü.

Pamuk, mayıs ayından bu yana 3’te 1 oranında gerilerken bakır ve kereste için gösterge fiyatları sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 31 geriledi. Londra’da emtia borsalarında işlem gören metalleri listeleyen sepet 2008 mali krizinden bu yana en kötü çeyreğini yaşadı.

RİSKLER SÜRÜYOR

Fiyatlarda son haftalarda yaşanan düşüşe rağmen pek çok ürün tarihsel yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Bununla birlikte enerji fiyatlarında jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan sorunlar da çözülmüş değil.

ABD ham petrolü varil başına 120 doların üzerindeki zirvelerden düşerek 110 doların altına gerilese de haftabaşıdna tekrar 112 dolar seviyelerini gördü.

Ancak bazı yatırımcılar fiyatlardaki düşüşü ABD Merkez Bankası’nın ekonomiyi yavaşlatma çabalarının talebi azalttığı yönünde bir işaret olarak değerlendiriyor.

UZMANLAR ENFLASYON ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

WSJ’nin haberine göre, yatırım şirketi Reno’nun baş yatırım görevlisi Louis Navellier konu ile ilgili, “Emtia fiyatlarının ılımlı olması, enflasyonun soğumaya başladığının açık bir kanıtı” değerlendirmesinde bulundu.

Emtia firmalarının hisseleri de bu düşüşten etkilendi. Borsaların ayı piyasasına girerek gerilemeye başlaması nedeniyle bu tür hisseler yılın ilk yarısında yatırımcılar için sığınak olarak görülüyordu.

15 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

JPMorgan emtia stratejisti Tracey Allen ise 24 Haziran’da sona eren haftada emtia vadeli işlem piyasalarından yaklaşık 15 milyar dolar çıkış olduğunu açıkladı. Emtia piyasaları 4 haftadır üst üste değer kaybetmiş oldu.

StoneX Group Inc emtia komisyoncusu Craig Turner ise “Fed’in politikalarının ekonomiyi yavaşlatıp yavaşlatmadığını bilmiyorum, ancak yatırımcıların bahis yaptığı şey bu” dedi.

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