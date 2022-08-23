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Endonezya da faiz artırdı

Endonezya Merkez Bankası (BI), sabit tutulması beklentilerine rağmen politika faizini 2018'den beri ilk kez artırdı.

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Endonezya da faiz artırdı

Endonezya Merkez Bankası (BI), sabit tutulması beklentilerine rağmen politika faizini 2018’den beri ilk kez yükselterek artan enflasyonla mücadele için para politikasını sıkılaştırdı.

Merkez bankası politika faizi olan yedi günlük ters repo oranını 25 baz puan artırarak yüzde 3.75’e çıkardı.

SÜRPRİZ ARTIŞ

BI’dan yapılan açıklamaya göre, haftalık ters repo faiz oranı yüzde 3,50’den yüzde 3,75’e çıkarıldı. Piyasa beklentisi faiz oranında değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

BI, borç verme faiz oranını yüzde 4,25’ten yüzde 4,50’ye, mevduat faiz oranını yüzde 2,75’ten yüzde 3,00’e yükseltti.

BI, önceki 16 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

BI’ın enflasyon hedefi +-1 puan ile yüzde 3 seviyesinde bulunuyor. Bu yıl sonu için de tahmin yüzde 2-4 aralığında belirlendi. Enflasyon en son yüzde 4,94 olarak açıklandı. (REUTERS)

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