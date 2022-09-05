Euro 20 yılın en düşük seviyesinde

Euro, enerji krizinin resesyon korkularını tetiklemesiyle son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına odaklanırken Euro, dolar karşısında enerji krizinin ve resesyon korkularının gölgesinde son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0,5’in üzerinde değer yitirerek 0,9900 dolardaki destek seviyesinin altına indi. Yatırımcılar Avrupa’da resesyon ihtimalinin arttığını fiyatlarken Euro haftanın ilk işlem saatlerinde 0,9878 ile 20 yılın yeni dip seviyesine geriledi. Parite sabah saat 9.00 itibariyle 0,9889 seviyesinde işlem gördü.

Dolar ise başlıca para birimlerine karşı 20 yılın zirvesine ulaşırken sterlindeki kayıplar da dikkat çekti. Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi 110,08 ile 20 yılın yeni zirvesine tırmandı.

ENERJİ KRİZİ BÜYÜYOR

Rusya, geçtiğimiz hafta boru hattındaki türbinlerden birinde yağ kaçağı olduğu gerekçesiyle Kuzey Akım 1 hattında gaz akışını cumartesi günü yeniden başlatma kararını erteledi. Enerji şirketi Gazprom, gaz akışını yeniden başlatmayacağını, G7 ülkeleri Rus petrol ithalatında tavan fiyat uygulamasına geçeceklerini duyurduktan hemen sonra açıkladı.

Bu durum halihazırda enerji sorunları ile boğuşan Avrupa'nın ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Kesintinin ne zaman sona ereceği bilinmezken bu durumun uzun sürmesi dünyanın en büyük ekonomileri arasında olan Avrupa ekonomilerini derinden etkileyebilir.

Gaz kesintisinin devam etmesi durumunda hanelerin ve fabrikaların gaz kesintisi tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca enerji fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halihazırdaki enflasyonist baskıları artırıyor.

Öte yandan Almanya, tüketicileri ve sanayiyi artan maliyetlerden korumak için 65 milyar euro harcayacağını açıklarken Finlandiya ve İsveç enerji şirketlerinin iflasını önlemek için likidite desteği sundu.

KRİTİK FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Avrupa’daki enerji krizi, bu hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını artırmayı değerlendirecek olan ECB’nin karar almasını zorlaştıracak. ECB’nin güçlenen resesyon riski ile rekor seviyelere çıkan enflasyon karşısında politika alanı daralırken, bankanın tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artıracağı düşünülüyor.

ECB’nin faiz kararının yanı sıra enflasyonla ilgili yol haritası da dikkatle izlenecek. Euro Bölgesi’nde de enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 artışla tarihi zirvesini görmüştü. Bankanın faiz kararı perşembe günü açıklanacak.

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