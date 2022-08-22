Euro/dolar 1’in altını gördü
Euro/Dolar paritesi 14 Temmuz'un ardından sonra tekrar 1 seviyesinin altını gördü.
Dolarda güçlü seyrin sürmesi ve Avrupa’daki ekonomik risklerin artması sonucu Euro/Dolar paritesi 1’in altına düştü. Parite 14 Temmuz’un ardından sonra 0,999 ile tekrar 1 seviyesinin altını gördü.
Dolar endeksi, bu haftaki Jackson Hole sempozyumu öncesinde bir Fed yetkilisinin daha agresif para politikası sıkılaştırmasının devam edeceğinin sinyalini vermesiyle bugün beş haftanın zirvesine tırmanmıştı.
AVRUPA’NIN ENERJİ KRİZİ EURO’YU VURDU
Öte yandan Euro, Rusya’nın ay sonunda Kuzey Akım 1 hattında doğalgaz tedariğini üç günlüğüne durduracağını bildirmesinin bölgedeki enerji krizini derinleştirmesiyle neredeyse iki yılın dip seviyesine düştü.
Dolar endeksi geçen hafta, Fed yetkililerinin onyılların zirvesine tırmanan enflasyonu kontrol altına almak için para politikası sıkılaştırmasının devam etmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından yüzde 2,33 tırmanarak Nisan 2020’den bu yana en iyi performansını göstermişti.