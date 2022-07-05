Euro dolar karşısında 20 yılın dibini gördü

Enerji krizi yaşayan Avrupa'da para birimi Euro'nun değeri ABD doları karşısında 20 yılın dibine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Euro, doğalgaz fiyatlarındaki artışının ekonomik durgunluk (resesyon) endişelerini kuvvetlendirmesiyle ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesi bugün yüzde 1,3'ü aşan düşüşle 1,0282 seviyesini gördü. Bu seviye, Aralık 2002 sonrasındaki dönemin dibi olarak kayıtlara geçti.

Euro’nun ABD doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı kayıp yüzde 13'ü aştı.

Rusya’dan doğalgaz tedarikinde yaşanan sıkıntıların, yüksek enerji fiyatlarının ve Ukrayna’da devam eden savaşın Euro Bölgesi ekonomilerini resesyona sokacağı endişeleri, yatırımcıları Euro’dan güvenli liman olarak görülün ABD doları ve İsviçre frangına yönlendiriyor.

ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi de bugün 106,35 seviyesini görerek 20 yılın zirvesi gördü.

PARİTE 1'E GERİLEYEBİLİR

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Avrupa'da resesyon endişelerinin artmasıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz artışı beklentisinin azaldığına, bunun da Euro'nun değer kaybında etkili olduğuna işaret etti.

Bloomberg, Rusya'dan Avrupa'ya gaz arzında kesinti beklentilerinin ve Ukrayna savaşının etkilerinin de ekonomik endişeleri artırdığını vurguladı.

Mart-haziran döneminde toplamda 150 baz puanlık faiz artışına giden ABD Merkez Bankası'nın (Fed), temmuz toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasının beklendiğini hatırlatan Bloomberg, yüzde 8,6’lık rekor enflasyona rağmen ECB'nin ise faiz artışlarına bu ay 25 puanla başlayabileceğini ve iki bankanın faiz politikasındaki farkın giderek arttığını vurguladı.

Piyasanın ECB'den yıl sonuna kadar toplam faiz artışı beklentisi de üç hafta içinde 190'dan 140 baz puana geriledi.

Japon banka Mizuho'nun döviz satış şefi Neil Jones, Euro/dolar paritesinin 1'e gerilemesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi.

İSVİÇRE FRANGI KARŞISINDA DA ERİYOR

Euro, İsviçre frangı karşısında da İsviçre Merkez Bankası'nın Euro/İsviçre frangı paritesini 1’e sabitlediği 2015 yılından bu yana ilk kez 0,9925’e kadar geriledi.

Euro, İsviçre frangı karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,24 değer kaybetti.

NORVEÇ’TEKİ GREV AVRUPA’YI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Norveçli petrol şirketi Equinor, bugün başlayan işçi grevinin, petrol ve doğalgaz üretimini günlük 89 bin varil düşürmesini beklediğini açıklamıştı.

Norveçli petrol şirketlerindeki işçi grevleri haberleri Avrupa’da enerji sıkıntısına yönelik endişeleri kuvvetlendirdi.

YATIRIMCI GÜVENİ 26 AYIN DİBİNDE

Euro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi, enerji krizinin yönelik endişelerle Mayıs 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi.

Euro bölgesinde ticari büyüme yaşam maliyetlerindeki artışların tüketicileri harcama yapma konusunda temkinli kılmasıyla bu ay daha da yavaşladı.

S&P’nin bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında son 16 ayın en düşük seviyesi olan 52’ye geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını tamamen kesmesi durumunda sanayi sektörünün enerji yetersizliği ile karşı karşıya kalacağını ve Euro Bölgesi ekonomisinin resesyona girebileceğini söylemişti.

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