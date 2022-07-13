Euro ve doların eşitlenmesi Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

2002 Aralık'tan sonra ilk kez 1 Euro'nun 1 dolara eşitlenmiş olması, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. İşte dış ticarette, özellikle otomotiv ve hazır giyim ihracatında, dış borç ödemelerinde ve turizm gelirlerinde beklenen riskler...

Gamze BAL

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Avrupa Birliği’nin para birimi Euro ile ABD dolarının değerinin 20 yıl sonra eşitlenmesinin, ham maddeyi dolarla alıp, ihracatı Euro ile yapan Türk ihracatçısını büyük kayba uğratması bekleniyor.

Sadece otomotiv ihracatçıları, yılın ilk çeyreğinde Euro-dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolar kayıp yaşadı. OİB verilerine göre, yılın ilk 4 ayında parite kaynaklı kayıp 700 milyon dolara ulaşmıştı.

Aynı dönemde hazır giyim ihracatçılarının kâr marjı ise yüzde 5 erimişti.

2002 Aralık’tan sonra ilk kez 1 Euro’nun 1 dolara eşitlenmiş olması, özellikle Avrupa pazarı ağırlıklı ilerleyen, ihracatının büyük bölümünü Euro cinsinden yapan otomotiv ve hazır giyim gibi sektörlerin kaybını artırması bekleniyor.

‘İTHALAT FATURASI KABARACAK’ ENDİŞESİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye geçen yıl 225 milyar dolarlık ihracatının yüzde 46’sını euro ile yaparken; toplam 271 milyar dolarlık ithalatının ise yüzde 48’ini ise Euro ile gerçekleştirmişti.

İhracatta euro ve doların ağırlığı birbirine yakınken, doların ithalattaki payı ise 2022’nin ilk 5 ayında yüzde 70’i aştı.

Bu yüzden dış ticarette parite kaynaklı kayıp endişesi büyürken, ithalat faturasının da kabaracağı belirtiliyor.

‘OTELLERİN BİLANÇOSUNU BOZABİLİR’

Bir diğer endişe de turizm sektöründe yaşanıyor.

Türkiye’nin turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’i Euro cinsinden. Ülkede dolar bazında satış yapılan yalnızca Orta Doğu ülkeleri var. Rusya dahil bütün pazarlara Euro cinsinden, İngiltere pazarına da sterlin cinsinden satış yapılıyor.

İlerleyen günlerde Euro’nun değerinin ABD dolarının altına gerilemesi korkusu, turizmde parite kaynaklı ciddi bir zarar oluşturacak.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Euro-dolar paritesi nedeniyle düşük fiyatlı otellerin bilançolarının bozulabileceği riskine dikkat çekti.

“Turizmcinin, yüksek enflasyonla beraber çok fazla para kazandığı yok. Kâr marjımızı kıstık” diyen Bülbüloğlu, şöyle dedi:

“Hem iç hem dış pazardaki kontratlarımız bir yıl önceden yapılıyor. Döviz bazında zam yapamadığımız için kâr marjlarımız şu an oldukça düşük seviyelerde. Euro’nun değerinde daha da büyük kayıp olursa, düşük fiyatlı otellerin bilançoları çok bozulabilir. Dolayısıyla parite bozukluğu önce küçük otelleri vurur.”

DIŞ BORCUN YÜZDE 58,4’Ü DOLARLA

Öte yandan, Türkiye’nin döviz gelirinin ağırlığı Euro iken, döviz giderleri ve dış borç ödemelerinin ağırlığı dolarla. Bu nedenle, Euro-dolar paritesinin Türk ekonomisine bir etkisi de dış borç ödemelerinde kendisini gösterecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku, ilk çeyrek sonu itibarıyla 451,2 milyar dolar olmuştu.

Toplam borcun yüzde 58.4’ü dolar cinsi iken, yüzde 29’u ise Euro cinsinden.

EURO NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

Peki, neden 1 Euro 1 dolara eşitlendi?

İlk olarak 1 Ocak 1999’da devreye alınan Euro, Aralık 1999’da doların değerinin altına gerilemiş, Aralık 2002'ye kadar bu durum sürmüştü. Aralık 2002 sonrasında ilk kez 1 Euro 1 dolara eşitlenmiş oldu.

Bunun nedenleri arasında, Ukrayna savaşının Avrupa ekonomilerini daha olumsuz etkilemesi ve artan resesyon korkuları bulunuyor.

Ayrıca, ABD’de ve Euro bölgesinde tüketici enflasyonu yüzde 8,6'ya yükselmesine rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikalarının farklılaşması da etkili.

Fed, faizi marttan bu yana toplamda 150 baz puan artırırken; ECB’nin negatif faize devam etmesi Euro’nun dolar karşısında kayıp yaşamasına neden olmuştu.

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