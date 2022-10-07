Eylülde en çok borsa kazandırdı

TÜİK verilerine göre yurt içi enflasyon verilerinden arındırılmış rakamlarla finansal yatırım araçlarından eylül ayında en yüksek getiriyi Borsa İstanbul sağlarken dolar, altın ve mevduat yatırımcıları reel getiri elde edemedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getiri tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,34 oranıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi eylül ayında yüzde 8,55 getiri sağladı.

TÜFE ile indirgendiğinde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,40 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 1,43, mevduat faizi yüzde 1,81, Euro yüzde 3,62 ve külçe altın yüzde 5,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde de DİBS yüzde 6,64 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 3,03, mevduat faizi yüzde 3,41, Euro yüzde 5,18 ve külçe altın yüzde 6,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK GÖRÜNÜMDE DE EN ÇOK BIST 100 KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de Borsa İstanbul 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,32 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 16,82, külçe altın yüzde 11,57 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, Euro yüzde 1,67, DİBS yüzde 24,85 ve mevduat faizi yüzde 36,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 14,79, külçe altın yüzde 18,62, Euro yüzde 28,28, DİBS yüzde 45,18 ve mevduat faizi yüzde 53,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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