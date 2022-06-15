FED faiz kararı ne olur? FED kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün sona erecek toplantısında faiz kararı ne olacak merak ediyor. Piyasalar ekime kadar toplam 175 baz puanlık artışı fiyatlarken iki kez 50 baz puan ve bir kez 75 baz puan artışı ihtimalinin arttığı düşünülüyor. FED faiz kararı 15 Haziran saat 21:00 itibari ile açıklanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de Cuma açıklanan ve tahminleri aşan Mayıs ayı enflasyon verileri, Fed faiz kararında 75 baz puan faiz artırımına gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirirken dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona girebileceği endişeleri kuvvetlendirdi. Piyasalar Fed’in ekim ayına kadar yapacağı üç toplantıda toplam 175 baz puan artış yapmasını beklerken Fed toplantısı öncesi borsalar ve altın geriledi, dolar güçlendi.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 14 – 15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 15 Haziran saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Enflasyonun son 40 yılın zirvesinde olması nedeniyle Fed'in de ekonomiyi soğutarak fiyat artışlarını frenlemeye çalışmaya hız vereceği düşünülüyor. Piyasalar ekime kadar toplam 175 baz puanlık artışı fiyatlarken iki kez 50 baz puan ve bir kez 75 baz puan artışı ihtimalinin arttığı düşünülüyor.

175 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti. Önceki artış beklentileri ise üç toplantı için 150 baz puan düzeyindeydi. Fed'in son toplantısında politika faizi 50 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltilmişti.

Piyasalar, Fed'in yarın başlayacak olan iki günlük politika toplantısında yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatladı. 75 baz puan bir artış gerçekleşme olasılığı ise yüzde 20 olarak öngörülüyor.

Bununla birlikte piyasa fiyatlamaları, Fed'in çarşamba sona erecek toplantısında ve temmuza kadar toplam 125 baz puan faiz artırımına gitmesine yüzde 60 olasılık verildiğini gösterdi.

Yatırımcıların Fed'den bekledikleri agresif para politikası adımları doları yen dışındaki para birimlerine karşı da yükseltti. Doları altı başlıca para birimine karşı ölçen dolar endeksi, yüzde 0,5 yükselerek 104,59 ile dört haftanın zirvesini gördü.