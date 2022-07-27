FED faiz kararı ne olur? FED Temmuz ayı kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz toplantısı 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek, FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21:00 itibari ile açıklanacak. Para politikası toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı beklentisi oluşurken, piyasa uzmanları 100 baz puan faiz artırımına daha az ihtimal veriyor.

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Fed’in bugün sona erecek para politikası toplantısının ardından 75 baz puan faiz artırımı açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar ise faiz artırımının boyutunun iki yönlü değişebileceğine de ihtimal verdiklerinden dolar gibi güvenli liman olarak görülen yatırımları tercih ediyor.

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00’de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed'in 75 baz puan artışa gitmesi durumunda politika faizi yüzde 2,25-2,50 bandına yükselmiş olacak. Diğer yandan piyasalar Fed’in yıl sonunda kadar faizleri yaklaşık yüzde 3,5’e yükselteceğini ve 2023’ün ikinci yarısında düşürmeye başlayacağını fiyatlıyor.

26-27 Temmuz'da toplanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikası toplantısında beklenen faiz artışı öncesinde yatırımcılar küresel ekonominin yavaşladığına işaret eden verilerin etkisiyle hareket ediyor.

RESESYON GELİYOR MU?

Yüksek enflasyon seyrinin sürmesi Fed'i faiz artışlarına iterken diğer taraftan ekonominin durgunluğa gireceği yönündeki endişeler de yükseliyor.

Son olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed'in enflasyonla mücadelesine duyduğu güveni dile getirdi ve Amerikan ekonomisinin geniş bir durgunluk içinde olduğuna dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi.

Bank of America ABD Başekonomisti Michael Gapen 2022’nin ikinci yarısından itibaren başlayacak ılımlı bir resesyon öngörürken eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers ise “yumuşak inişin çok mümkün görünmediğini” belirtti.

Fed Başkanı Powell ise fiyat istikrarını sağlayamamanın ABD'yi resesyona sokmaktan daha büyük bir hata olacağı görüşünde.

NE OLMUŞTU?

Fed, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için sene başından bu yana kademeli olarak faiz artışına gitmişti. Fed ilk olarak mart ayı toplantısında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Mayıs ayında ise Fed politika faizini 50 baz puan artırarak 2000 yılından bu yana en yüksek faiz artışını gerçekleştirmişti. Haziran ayında enflasyondaki artışa paralel olarak Fed faizleri 75 baz puan artırmış yüzde 1,75'e yükseltmişti. Böylece haziranda son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

FED'İN FAİZ ARTIŞININ ETKİSİ NE OLUR?

Fed'in faiz artış hamlelerini hızlanmasının ekonomiyi yavaşlatacağı ve doları diğer varlıklar karşısında güçlendireceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz faiz artışlarının ardından ABD doları diğer para birimleri ve altın gibi varlıklar karşısında değer kazanırken borsa ve kripto gibi riskli varlıklar da hem ABD tahvillerinin hem de doların güçlenmesiyle gerilemişti.