Fed fırtınası sert geliyor: Piyasalar endişeli

Piyasalar Fed'in ekim ayına kadar yapacağı üç toplantıda toplam 175 baz puan artış yapmasını beklerken Fed toplantısı öncesi borsalar ve altın geriledi, dolar güçlendi.

Sozcu.com.tr

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Piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda. Yatırımcılar Fed'in 40 yılın en yüksek enflasyonunu kontrol altına almak için ekim ayına dek yapılacak üç toplantıdan en az birinde 75 baz puanlık bir faiz artışı yapacağına ilişkin beklentilerini artırdı.

Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde çıkması, piyasalarda Fed’in gaza basacağı inancını kuvvetlendirdi. ABD’de manşet enflasyon yıllık tahminleri aşarak yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,9’luk beklentiye karşılık yüzde 6 olarak kaydedildi.

Enflasyonun son 40 yılın zirvesinde olması nedeniyle Fed’in de ekonomiyi soğutarak fiyat artışlarını frenlemeye çalışmaya hız vereceği düşünülüyor. Piyasalar ekime kadar toplam 175 baz puanlık artışı fiyatlarken iki kez 50 baz puan ve bir kez 75 baz puan artışı ihtimalinin arttığı düşünülüyor.

175 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti. Önceki artış beklentileri ise üç toplantı için 150 baz puan düzeyindeydi. Fed’in son toplantısında politika faizi 50 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltilmişti.

Piyasalar, Fed’in yarın başlayacak olan iki günlük politika toplantısında yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatladı. 75 baz puan bir artış gerçekleşme olasılığı ise yüzde 20 olarak öngörülüyor.

Bununla birlikte piyasa fiyatlamaları, Fed’in çarşamba sona erecek toplantısında ve temmuza kadar toplam 125 baz puan faiz artırımına gitmesine yüzde 60 olasılık verildiğini gösterdi.

Yatırımcıların Fed’den bekledikleri agresif para politikası adımları doları yen dışındaki para birimlerine karşı da yükseltti. Doları altı başlıca para birimine karşı ölçen dolar endeksi, yüzde 0,5 yükselerek 104,59 ile dört haftanın zirvesini gördü.

ALTIN DÜŞTÜ

ABD dolarının artması ve yatırımcının riskli varlıklardan kaçınması sonucu altın ve borsalar da geriledi. Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde gün içerisinde en düşük 1842 doları, en yüksek ise 1879 doları gördü.

Ons altın öğleden sonra yüzde 1,4 düşüşle 1844 dolar seviyesinde hareket etti. Gram altın ise yüksek dolar/TL kuru nedeniyle 1000 TL üzerindeki seyrini sürdürdü.

BORSALAR GERİLEDİ

Yüksek faiz beklentisi ve ekonomideki endişelerin artması nedeniyle riskli varlıklardan kaçış hızlandı. Küresel borsalar geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2 geriledi. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 2,78 geriledi.

Avrupa borsalarındaki hisseleri listeleyen STOXX Europe 600 endeksi de yüzde 1,86 geriledi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki gerileme ise yüzde 0,8 oldu.

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