Fed üyesinden ilginç açıklama: Enflasyonun nedeni umurumda değil, çok yüksek

Fed Üyesi Christopher Waller, enflasyona neyin yol açtığını umursamadığını, amaçlarının onu aşağı çekmek olduğunu ve ekonomik durgunluk korkularını abartılı bulduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi Christopher Waller, ekonomik verilerin beklediği gibi gelmesi durumunda merkez bankasının Temmuz toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha destekleyeceğini söyledi.

Waller, dün Dallas’ta düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamalarda, Fed’in, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için her seçeneği masada tuttuğunu söyledi.

Waller, konferansın ardından yapılan soru-cevap bölümünde enflasyonla ilgili bir soruya, “Enflasyonun neden olduğu umurumda değil, şuan çok yüksek, onu düşürmek benim işim” yanıtını verdi..

“Yüksek faizlerin talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirten Waller, resesyon korkularını “abartılı” olarak nitelendirdi. Fed yöneticisi, “Altı ay, bir yıl arası trend büyümesinin altına inmek sorun değil” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fed, ABD’de yüzde 8,5 ile son 40 yılın rekorunu kıran enflasyona karşı faizleri 75 baz puan artırarak 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirirken, Fed Başkanı Jerome Powell gelecek ay da 75 veya 50 baz puanlık bir artışa gidilebileceği mesajını vermişti.

Fed yetkilileri faizlerin aralık ayına kadar yüzde 3,4’e, 2023 sonuna kadar da yüzde 3,8'e yükseleceğini öngörüyor.

Powell'ın “75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” demesi çok daha büyük faiz artırımları ihtimalini masadan kaldırarak piyasaları desteklemişti.

Fed’in faizleri artırması, doların değerini güçlendirirken riskli yatırımcıların riskli varlıklardan ve diğer para birimlerinden kaçmasına neden oluyor.