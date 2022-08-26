Fed yetkilileri: Faizlerin gelecek ay ne kadar artırılacağı netleşmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri 20-21 Eylül'de gerçekleşecek politika toplantısında oylayacakları faiz artırımının 50 baz puan mı, yoksa 75 baz puan mı olduğu konusunda net bir açıklamada bulunmadı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri 20-21 Eylül’de gerçekleşecek politika toplantısında oylayacakları faiz artırımının 50 baz puan mı, yoksa 75 baz puan mı olduğu konusunda net bir açıklamada bulunmadı, ancak faizleri artıracakları ve enflasyon düşürülene kadar yüksek seviyede bırakacaklarının altını çizdiler.

CNBC’ye konuşan Kansas Fed Başkanı Esther George, yüksek faizlerin işsizliğin artmasına neden olabileceğini ve şimdiden hane ve işletmelerin harcamaları önünde engel oluşturmaya başladığını, ancak merkez bankasının sıkı para politikasından taviz vermeyeceğini ifade etti.

‘HENÜZ ERKEN AMA ÇİZGİMİZ NET’

Eylüldeki toplantıda 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan artırımın mı uygun olacağı konusunda bir şey demek için “hâlâ çok erken olduğunu” belirten George, öte yandan da “çizgimiz oldukça net, enflasyonu hedef seviyeye düşürmek” dedi.

Ürün ve hizmete olan talep ile ekonominin bu ürünleri üretme ve ihraç etme kabiliyeti arasında “temel bir dengesizlik” olduğunu ifade eden George, bu temel dengesizliğin faizleri yükselterek giderilebileceğini söyledi.

George, Bloomberg ile gerçekleştirdiği söyleşide istenilen etkiyi görebilmek için hedef politika faizi oranının muhtemelen yüzde 4’e yükselmesi ve bir süre de yüksek kalması gerekebileceğini belirtti.

‘ÖNCE YÜKSELTİP SONRA İNDİRME TARAFTARI DEĞİLİM’

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da CNBC’ye yaptığı açıklamalarda benzer bir mesaj verdi, ancak politika faizi beklentisi George’un altında kaldı.

Harker “Ben (faizleri) yüzde 3.4’ün üzerine yükselttiğimizi ve sonrasında bir süre de orada tuttuğumuzu görmek isterim…Ben faizleri önce yükseltip sonra oldukça indirme taraftarı değilim” dedi.

Harker, gelecek ay beklenen faiz artırımının boyutu konusunda ise bir sonraki enflasyon raporunu görmesi gerektiğini belirtti ve “Bu artırımın 50 baz puan mı 75 baz puan mı olacağını şu anda söyleyemem” dedi.

Harker’ın bu yorumu, tarihine bakıldığında normalde 25 baz puan artırımların gerçekleştiği görülen Fed’de 50 baz puan büyüklüğünde bir artırımın bile “sağlam” bir hamle hâline geldiğine işaret etti.

‘FAİZ, ENFLASYONU DÜŞÜRECEK KADAR YÜKSEK DEĞİL’

Wall Street Journal’a konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, artırımın boyutu sorulduğunda “Ben bu noktada yazı tura atardım” dedi.

Bostic, enflasyon verilerinin yüksek kalması durumunda “75 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımına daha zemin hazırlanacağını” söyledi.

CNCB’ye konuşan St. Louis Fed Başkanı James Bullard da politika faizlerinin henüz enflasyonu düşürecek kadar yüksek seviyede olmadığını ifade ederek, faizleri yüzde 3.75-yüzde 4 seviyesine yükseltebilmek için “en baştan yüksek artırımlara gidilmesi” çağrısını yineledi. (REUTERS)

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