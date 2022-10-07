Fed yetkililerinden enflasyon ve faiz mesajı

Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları beklediklerini ifade etti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu’nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirttiler.

Fed’in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, “ABD’de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor” dedi.

İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda “kararlı” olduğunu ifade etti.

EK FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR

Kurul üyesi Christopher Waller da “Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum” dedi ve Fed’in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti.

Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım’da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar. (REUTERS)

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