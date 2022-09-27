Fed yetkililerinden şahin mesaj

ABD Merkez Bankası (Fed) ABD borsalarında düşüşler ve başka ülkelerdeki döviz krizleri küresel piyasalarda dalgalı hareketlerin artmasından kaynaklanan sorunlar olduğunu ancak birincil hedeflerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu belirtti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) ABD borsalarında düşüşler ve başka ülkelerdeki döviz krizleri küresel piyasalarda dalgalı hareketlerin artmasından kaynaklanan sorunlar olduğunu ancak birincil hedeflerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, finansal piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcıların kararlarını ve doların değerinin ABD ekonomisini etkileyebildiğine dikkat çekerek, “Bu konularda etkileşim gerçekleşiyor.

Ancak hedeflerimiz açısından baktığımızda ABD’de yeniden fiyat istikrarını sağlamak üzere para politikası belirleyeceğiz” dedi.

‘FAZLA DALGALANMA GÖRECEĞİZ’

Washington Post’un bir etkinliğine katılan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de kendisine ABD’li yatırımcıların görülen son keskin satışların öncesinde Fed’in para poitikasına dair daha iyimser hâle gelip gelmediği hakkında yöneltilen soruya, bu durumun konudan bağımsız olduğu cevabını verdi.

Bostic, “(Yatırımcılar) yeterince iyimserler mi ya da değiller mi bilmiyorum… Önemli olan enflasyonu kontrol altına alabilmemiz. Bu gerçekleşene kadar piyasalarda tüm yönlerde oldukça fazla dalgalanma göreceğiz” dedi.

İngiltere’de enflasyonu daha da yükseltme riski taşıyan vergileri düşürülme planı, ülkenin mali politikasının İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artırarak fiyat artışlarını hafifletme çabaları ile çelişeceği yönünde beklentileri kuvvetlendirdi.

‘OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ’

Karışık mesajlar, sterlinin tarihi dip seviyeleri görmesine neden olarak halihazırda Fed’in ve birçok başka merkez bankasının beklentilerin üzerine kalan büyüklükte ve hızda faizleri artırması ile karşı karşıya kalan finansal piyasalarda daha da fazla dalgalanmaya yol açtı.

Bostic, İngiliz hükümetinin planının ülkenin ekonomik beklentileri konusunda belirsizlik yarattığına dikkat çekerek “Sunulan plana olan reaksiyon oldukça endişe verici. Buradaki asıl soru (bu durumun) Avrupa ekonomisinin nihai olarak zayıflamasında etkisinin ne olacağı, bu ABD ekonomisinin gelecekteki performansı için önemli bir değerlendirme ölçütü” dedi. (REUTERS)

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