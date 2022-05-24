Fed’de iki büyük faiz artırımına destek büyük ancak belirsizlikler sürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin çoğu iki büyük faiz artırımını destekliyor, ancak sonrasında ne olacağı soru işareti.

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Fed’de para politikasından sorumlu yetkililerin çoğu Haziran ve Temmuz’da iki büyük faiz artırımı yapılmasından yana olsa da bunun ardından atılacak adımlar hakkındaki yoğun değerlendirmeler devam ediyor.

Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar fiyat baskılarının önümüzdeki aylarda nasıl bir tablo çizeceği konusunda yetkililer arasında var olan fikir ayrılığının altını çizdi.

‘EYLÜL’DE DURAKSAMA MAKUL’

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell’ın işaret ettiği gibi 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştirilmesinin ardından “Eylül’de duraksamanın makul” olabileceğini ifade etti.

Atlanta Rotary Club’da konuşan Bostic, Fed’in düşürmeye çalıştığı enflasyon ve yüksek faiz oranlarının ekonomide yaratacağı etkiye atıfta bularak, “(duraksamanın) şu anda görmekte olduğumuz saha dinamiklerine bağlı olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

Bostic, merkez bankasının para politikasını daha agresif hamlelerle sıkıştırmak durumunda da kalabileceğini belirtirken, “Ben iyimser bir insanım ve enflasyonun o zamana kadar gerilemeye başlayacağını düşünüyorum” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ YOL ZORLU’

Ayrı bir etkinlikte konuşan Kansas City Fed Başkanı Esther George ise daha kasvetli bir tablo çizerek, Ukrayna savaşı ve Çin’deki tecrit uygulamaları gibi birçok unsurun enflasyon kaynaklı baskıların daha da artması ya da azalması konusunda rol oynayacağını ifade etti.

George, “Önümüzdeki yol zorlu olabilir” diye konuştu.

Yatırımcılar, Fed’in bu yıl boyunca faiz oranlarını artırmaya devam etmesini ve faizleri yıl sonuna kadar yüzde 2,75 ile yüzde 3 arasında bir aralıkta tutmasını bekliyor.

Bazı Fed yetkilileri ise Fed’in kalan tüm toplantılarında yarım puanlık artışları içerecek şekilde, politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,5’e çıkarmak için agresif bir baskı yapılması çağrısında bulunuyor. (REUTERS)