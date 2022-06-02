Fexobit açıldı

Yerli kripto para borsası Fexobit, yatırımcılarıyla buluştu. Futurance çatısı altında hizmet vermeye başlayan Fexobit, kripto para dünyasına yeni normlar getirmeyi hedefliyor.

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Kripto dünyasının değiştiren gücü dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı şekilde devam ediyor.

Dijital dönüşümün yarattığı yeni merkeziyetsiz ekonomi aynı zamanda benzersiz fırsatları da beraberinde getiriyor.

Türkiye'de de geleceğin ekonomisine şimdiden hazır olan oluşumlar herkesin odağında. Bunlardan en yenisi ise Fexobit oldu.

Türkiye'nin yeni kripto borsası Fexobit, Futurance çatısı altında kripto teknolojisini kapsayan bir ekosistem olma yolunda ilerliyor.

Kripto borsası Fexobit'in yanında, NFT, kripto cüzdanı, token ile gelecek vizyonunu inşa eden Futurance kripto teknolojisini bir bütün olarak ele alıyor.

Kişilerin değişen ekonomide finansal dönüşümünü başlatacağı yer olarak kendini konumlayan Fexobit, “4 Aşamalı Güvenlik Zinciri” adını verdiği güvenlik sistemi sunuyor.

250'den fazla coin'de alım-satım yapılabilen platformun tüm ekibi Türkiye'de çalışıyor ve merkezi İstanbul'da yer alıyor.