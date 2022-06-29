Garanti BBVA’nın hiperenflasyon hesabı İspanyollara 341 milyon dolara mâl oldu

Garanti BBVA bilançosunda hiperenflasyon muhasebesi uygulamaya başladı. Bu uygulama İspanyol bankacılık devi BBVA'nın birinci çeyrek kârını 324 milyon euro (341 milyon dolar) azalttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de Garanti BBVA’nın da sahibi olan İspanyol banka BBVA dün yaptığı açıklamada, Garanti’nin Türkiye’de hiperenflasyon muhasebesine geçtiğini, bu nedenle grubun net kârının ilk çeyrekte 324 milyon euro azaldığını söyledi.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre, yeni muhasebenin ardından BBVA, ilk çeyrekteki net kârını 1,326 milyar euro olarak yeniden açıkladı. 1 Ocak’tan itibaren enflasyona göre düzeltilmiş rakamların revize edilmesinin sonuçları BBVA’nın ikinci çeyrek sonuçlarına yansıyacak.

BBVA, Türkiye’deki 2022 enflasyon beklentilerine dayanarak, Garanti Bankası’nın kârının ana hissedarı BBVA’nın sonuçlarına ciddi bir etkisi olmayacağını ve sermayesiyle, defter değerine gelecek çeyreklerde olumlu etkisi olacağını açıkladı.

TÜRKİYE’DEKİ RİSKLER İSPANYOL BANKACILIK DEVİNİ ETKİLİYOR

BBVA geçtiğimiz aylarda Garanti’deki hissesini yüzde 86’ya yükseltmişti. İspanyol bankacılık devi son dönemlerde gelişmekte olan ekonomilerde faaliyetlerini artırırken bazı analistler bankanın Türkiye’deki makroekonomik belirsizliğe maruz kalmasından kaynaklanan risklerin altını çiziyor.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, hiperenflasyon muhasebesinin uygulanabilmesi için uygun ekonomik ortamın oluşması gerekiyor. BBVA ise dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Şubat 2022 itibarıyla üç yıllık kümülatif enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olmasının bu kriterinden biri olduğunu açıkladı.

MAYIS’TA DUYURMUŞLARDI

Mayıs ayında Türkiye’de yıllık enflasyonun yüzde 73,5’e ulaşmasıyla birlikte BBVA yöneticileri, bankanın “hiperenflasyon muhasebesi” uygulamasına ikinci çeyrekte başlayabileceğini kamuoyuna açıklamıştı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ mayıs sonunda yaptığı açıklamada, “Biz lokal olarak enflasyon muhasebesini şu an uygulayamıyoruz. Fakat IFRS kuralları gereği BBVA enflasyon muhasebesi ile bizi konsolide ediyor. Yani biz Türkiye’de kendi bilançomuzu çıkarıyoruz, onlar buna enflasyonu uygulayarak konsolide ediyor” demişti.

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