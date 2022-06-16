Goldman Sachs yıl sonu altın tahminini güncelledi: Sarı metalde yön ne olacak?

Goldman Sachs yayınladığı raporda altın fiyatları için son öngörülerini paylaştı. Bankanın 3,6 ve 12 aylık altın fiyatı tahminleri ons başına sırasıyla 2 bin 100, 2 bin 300 ve 2 bin 500 dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Altın tahminlerini revize eden ABD merkezli Goldman Sachs, 1800 dolar seviyelerinde bulunan ons altının 12 ay sonra 2 bin 500 dolar seviyelerine tırmanabileceğini belirtti.

Ünlü banka mart ayında 3 aylık altın fiyatı tahminini 1950 dolardan 2 bin 300 dolara, 6 aylık tahminini ise 2 bin 050 dolardan 2 bin 500 dolara yükseltmişti.

Banka analistleri altın fiyatına yönelik yukarı yönlü görünümünü korusa üç ve altı aylık hedeflerini sırasıyla 2 bin 300 dolar ve 2 bin 500 dolardan 2 bin 100 dolar ve 2 bin 300 dolara düşürdü. 12 ay sonlası için 2 bin 500 dolarlık hedef ise korundu.

FED ETKİSİYLE DÜŞÜYORDU

Altın, Fed'in dün akşam beklentiler dahilinde yaptığı güçlü faiz artırımının ardından doların toparlanmasına bağlı olarak yönünü yine aşağı çevirmişti. Altın bugün yüzde 0,5 gerileme ile spot piyasada ons başına 1824 dolara kadar geriledi.

Ancak Goldman, Fed’in faiz artışları nedeniyle altındaki yükselişin yavaşlayacağını belirtse de sonunda 2500 dolar tahminine ulaşacağı görüşünde ısrarcı.

TOPARLANMA BEKLİYORLAR

Goldman ekonomistleri, yaz boyunca ABD’nin büyümesini azaltabilecek, durgunluk risklerini artırabilecek ve altın yatırım talebini artırabilecek 75 baz puanlık bir artış daha beklediklerini belirtti.

Analistler, “İkinci yarısında gelişen piyasaların altın talebinde bir toparlanma bekliyoruz. Büyük bir likidite şoku olmaması durumunda, mevcut altın fiyatındaki zayıflığı iyi bir giriş noktası olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca “2023'ün ikinci yarısında küresel merkez bankası talebinin hâlâ yıllık 750 tonluk rekor bir orana ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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