Gözler Fed’de: Kritik karar bekleniyor… Dolar ve altın nasıl etkilenecek?

Fed'in bugün ne kadar faiz artıracağı piyasaların ana gündemi. Uzmanlar Fed'in 75 baz puana kadar faiz artışı yapabileceğini, agresif faiz artışının doları daha da güçlendirebileceğini belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün sona erecek toplantısında ne kadar agresif faiz artırımına gideceğini izleyecek.

Fed’in 50 ya da 75 baz puan artırımla faiz oranını yükseltmesi beklenirken bazı yatırımcılar, agresif sıkılaşmanın ekonomide durgunluğa yol açacağından endişe ediyor.

Agresif artışın doların diğer para birimleri karşısındaki konumunu güçlendirmesi beklenirken altın ise ekonomide artan risklere karşı güvenli liman olma özelliği nedeniyle cazibesini tam olarak kaybetmeyebilir.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 50 baz puanlık bir faiz artışı olsa da son enflasyon verisi sonrasında 75 baz puanlık artış bekleyen uzmanların sayısı da arttı. Fed faizi bu oranda faiz artırırsa, 1994’ten bu yana gerçekleştirdiği en büyük artırımı gerçekleştirmiş olacak.

ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı tüketici enflasyonu beklentileri aştı. Yıllık enflasyonun yüzde 8,3'te yatay seyretmesi beklenirken yüzde 8,6'ya yükseldi. Enflasyonda yükselişin sürmesi Fed'in faiz artışlarını hızlandıracağına dair beklentileri artırırken bu durum riskten kaçınma eğiliminin artmasına neden oldu.

Fed'in faiz artışlarını hızlandırması hem şirketlerin finansman maliyetlerini artıracak olması hem de ekonomik aktivitede yavaşlamaya neden olması açısından riskli yatırım araçlarından kaçışı hızlandırdı. Fed kararı öncesi borsa ve kripto gibi riskli varlıklar sert değer kaybetti.

DOLAR 20 YILIN ZİRVESİNDE

Yatırımcılar, ABD faizin yıl sonuna kadar yüzde 3,75 ile yüzde 4 arasına yükseleceğini fiyatlamaya başladı. Doların altı başlıca para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi ise dün gece gördüğü 20 yılın zirvesi olan 105,6 seviyesine yakın seyretti.

Fed’in agresif bir şekilde faiz artırması doların diğer para birimleri karşısında ağırlığını artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD BORSALARI AYI PİYASASINA GİRDİ

ABD borsalarında sert satışlar S&P 500 endeksini ayı piyasasına sokmuş durumda. Ayı piyasası kavramı daha önce görülen zirvelerden yüzde 20'den fazla düşüş görülmesini durumunda kullanılıyor.

S&P 500 endeksi dün günü yüzde 0,38 düşüşle kapatırken Nasdaq 100 endeksindeki haftalık düşüş yüzde 10’u aştı.

ALTIN FED KARARINI BEKLİYOR

Altın ise Fed'in 75 baz puan artış yapacağı beklentileriyle birlikte dört haftanın en düşük seviyesinde seyrederken ekonomik durgunluk risklerine dair endişeler güvenli liman olarak görülen emtiaya bir nebze destek sağladı.

Ancak faizlerin çok agresif bir şekilde yükselmesi yatırımcıyı sarı metalden uzak tutabilir.

Cuma günü enflasyon kaygılarıyla değer kazanan ve haftayı 1872 dolarda bitiren ons altın fiyatında Fed faiz artışı kaygıları baskın gelerek dün önemli bir düşüş gerçekleşti. Altın ons başına 1818 dolar seviyesinde bulunurken altın vadeli işlemleri 1819 dolardan işlem gördü.

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