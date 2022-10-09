Gözler IMF ve Dünya Bankası’nda: 4 trilyon dolarlık kayıp korkusu

IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleşecek. IMF küresel ekonomide 2026'ya kadar 4 trilyon dolarlık kayıp yaşanabileceğini belirtti. Peki küresel ekonomi ateş çemberinden geçerken dünyanın dört bir yanından gelen ekonomilerin patronları ne konuşacak?

Sozcu.com.tr

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Washington’da önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan küresel finans liderleri dünyadaki ekonomik üretimde yaşanması öngörülen 4 trilyon dolarlık bir kayıp uyarısı ışığında olası resesyon ihtimallerini ve küresel ekonomideki sorunları değerlendirecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva geçen hafta yaklaşmakta risklere ilişkin yaptığı değerlendirmede 2023’te küresel ekonomik büyüme tahminlerini bir kez daha düşürerek, dünya ekonomik büyümesinin 2026’ya kadar 4 trilyon dolar daha düşük olabileceğini belirtti. Bu rakam neredeyse Almanya ekonomisi büyüklüğünde.

İLK YÜZYÜZE TOPLANTI

Yüksek enflasyon, emtia fiyatları, merkez bankalarının faiz artışları ve Ukrayna'daki savaş gibi konuların gelecek haftaki toplantıya damga vurması bekleniyor. Toplantı dünya genelinden maliye bakanları ve merkez bankacılarını bir araya getirecek. Georgieva ise toplantının ev sahipliğini yapacak.

IMF ve Dünya Bankası’nın 2022 olağan yıllık toplantısı Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk kez tamamen yüz yüze olacak. Ancak ekonomi, iklim ve güvenlik krizlerinin birleşimi, küresel politika yapıcıların önündeki takvimin zorluğunu da ortaya koyuyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, önümüzdeki hafta yapılacak toplantılarda ele alınacak bazı sorunlar şöyle:

Ukrayna

Rusya ile şubat ayından bu yana savaşan ülke, tahıl hasadında yaşanan sorunlar ve Rusya’nın Avrupa’ya sevk ettiği doğalgazı kısması gibi konular nedeniyle bu toplantıda odakta kalacak. Cuma günü IMF yönetim kurulu, Ukrayna’ya savaş başından bu yana verdiği ilk krediyi onaylarken bu kredinin büyüklüğünün 1,3 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Gıda Fiyatları

IMF yönetim kurulu, geçen ay dünya üzerindeki yoksul kesimlerin artan tarımsal maliyetlerden zarar görmesinin önüne geçebilmek adına yeni bir acil durum finansmanını onaylamıştı. Dünya genelinde artan gıda fiyatları da politika yapıcıların karşı karşıya kaldığı önemli sorunlar arasında.

Fed’in faiz artışı

ABD’deki parasal sıkılaşma diğer ekonomilere zarar verirken IMF hesaplamaları, düşük gelirli ülkelerin yüzde 60’ının ve gelişmekte olan piyasaların dörtte birinin borç sıkıntısı içinde olduğunu veya olacağını gösteriyor. Dolayısıyla artan faiz oranlarının yarattığı sorunlar da gündemin baş köşesinde.

İklim

Son zamanlarda Pakistan’da yaşanan sel felaketi, Porto Riko ve Florida’yı vuran kasırga gibi aşırı iklim olayları bu krizin daha da kötüleştiğini gösteriyor. Ancak savaşın yarattığı enerji sorunları fosil yakıtların sıfırlanmasını erteliyor. Politika yapıcılardan ise iklim konusunda adım atılması bekleniyor.