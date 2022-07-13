Güney Kore’den tarihi faiz artırımı

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), daha önce benzeri görülmemiş şekilde faizleri 50 baz puan artırdı.

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Güney Kore Merkez Bankası (BOK), daha önce benzeri görülmemiş şekilde faizleri 50 baz puan artırdı.

Merkez Bankası’nın faiz kararı 24 yılın zirvesine yükselmiş olan enflasyonu düşürmeyi hedeflese de iş faaliyetinin hızla bocalaması ekonomide keskin bir aşağı yönlü dönüş olacağı kaygılarını güçlendiriyor.

1999’DAN BU YANA YAPILAN EN BÜYÜK ARTIŞ

BOK, politika faizini 50 baz puan artış ile yüzde 2.25’e yükselterek mevcut para politikasını benimsediği 1999’dan bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu.

Merkez bankası, ekonomik büyümenin ‘mayısta açıklanan yüzde 2.7 tahminin altında geleceğini’ beklediğini ifade etmesine rağmen, faiz artırımına gitti.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 32 analistten 27’si 50 baz puanlık faiz artırımını beklerken, diğer beş analist ise 25 baz puanlık artırım beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan, tüketici fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 yükselen ülkede enflasyon, Asya mali krizinin yaşandığı Kasım 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. (REUTERS)

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