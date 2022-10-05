Hazine dolar cinsi sukuk ihracıyla borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla 4 bankanın yetkilendirildiğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üç yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için dört bankayı bankayı yetkilendirdi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC’ye yetki vermiştir” denildi.

Bankacılık kaynakları ise ihracın üç yıl vadeli olacağını belirttiler.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022’de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Yılbaşından beri yapılan borçlanma ise 5 milyar dolar.

Hazine en son şubat ayında yüzde 7,25 getiri oranıyla 3 milyar dolarlık sukuk ihracıyla dış borçlanma yapmıştı. Bu defa faizin daha yüksek olması ve çift haneye yaklaşması bekleniyor.(REUTERS)

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanlığı'ndan Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge

İlginizi Çekebilir Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı iki hissede sürecek