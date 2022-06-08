Hindistan da faiz artırdı

Hindistan Merkez Bankası, ülkedeki yüksek enflasyonla mücadele için politika faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 4,9'a çıkardı

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankaları yüksek enflasyonla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri faiz artışlarını sürdürüyor.

Son olarak Hindistan Merkez Bankası da yüksek enflasyonla mücadele için politika faizini art arda ikinci ayda yükseltti.

Merkez bankası politika faizi olan repo faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4,90 seviyesine çıkardı. Reuters anketine katılan analistler politika faizinin 25 ila 75 baz puan artırılmasını öngörüyorlardı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

Hindistan’ta yedi aydır yükselen manşet enflasyon mayısta yüzde 7,79’a yükselerek 2014 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede enflasyonun dört aydır merkez bankasının hedef seviyesi olan yüzde 2-6 aralığının üstünde gelmesi nedeniyle geçtiğimiz ay sürpriz bir faiz artışı kararı gelmişti. Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das artan fiyatları dizginlemenin büyümeyi desteklemekten daha önemli bir öncelik olduğunun altını çizdi.

İlginizi Çekebilir Dolar bir eşiğe daha yaklaştı