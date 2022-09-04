Hükümetin dolar tahminlerinde büyük sapma

Geçen yılki orta vadeli programda hükümetin 2022 yılı için ortalama dolar kuru beklentisi 9,27 idi ancak yılın geride kalan bölümünde ortalama dolar kuru 15,57 oldu. Hükümet, cuma kapanışta 18,20 olan kurun yılın geri kalanında ortalama 19,09 olmasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Hükümetin her yıl eylül ayında yayımladığı orta vadeli programlarda (OVP) yer alan TL ve dolar cinsinden gayrisafi milli hasılaya ilişkin beklentiler, d kuruna ilişkin beklentileri de gösteriyor.

Hükümetin kur beklentileri ile gerçekleşmeler arasındaki büyük fark dikkat çekiyor.

İŞTE TAHMİN VE GERÇEKLEŞMELER

Hükümetin geçen yıl yayımladığı OVP’de 2021 yılı için ortalama dolar/TL kuru beklentisi 8,30 idi ancak gerçekleşme 8,98 seviyesinde oldu.

Geçen yılki OVP’de 2022 yılı için beklenti 9,27 idi ancak yılın geride kalan bölümünde ortalama dolar kuru 15,57 oldu. Bugün yayımlanan OVP’de ise 2022 yılı ortalama dolar kuru beklentisi yüzde 79,2 artışla 16,62’ye yükseltildi. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi için yılın kalanında kurun ortalama 19,09 olması gerekiyor. Kur 2 Eylül Cuma gününü 18,20 seviyesinde kapatmıştı.

2023 VE 2024 TAHMİNLERİNDE BÜYÜK REVİZYON

Geçen yılki OVP’de 2023 yılı için ortalama dolar/TL kuru beklentisi 9,77 idi ancak bugün açıklanan OVP’de 2023 beklentisi geçen yılki tahmine kıyasla yüzde 120,3 artışla 21,52’ye yükseltildi.

Geçen yılki OVP’de 2024 yılı ortalama kur beklentisi 10,26 idi ancak bugün açıklanan OVP’de bu rakam yüzde 140 artışla 24,62’ye yükseltildi.

Bugünkü OVP’de 2025 yılı için ortalama dolar/TL kuru beklentisi 25,76 oldu.

ENFLASYONDA DA YANILGI BÜYÜK

Hükümetin kur beklentilerinde olduğu gibi enflasyon beklentilerinde de sapma büyük oldu.

Geçen yıl eylülde yayımlanan OVP’de 2021 sonu için yıllık tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 16,2 idi ancak gerçekleşme yüzde 36,08 oldu.

Geçen sene 2022 yıl sonu için yüzde 9,8’lik hedef kondu ancak Temmuz 2022’de enflasyon yüzde 80’e dayandı. Bugünkü OVP’de 2022 yılı için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 oldu.

Enflasyon beklentileri geçen yılki OVP’de 2023 için yüzde 8, 2024 için yüzde 7,6 idi ancak bugün açıklanan OVP’de 2023 için yüzde 24,9, 2024 için yüzde 13,8, 2025 için yüzde 9,9 beklentileri yer aldı.

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