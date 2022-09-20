İsveç Merkez Bankası’ndan 1992’den bu yana en büyük faiz artışı

İsveç Merkez Bankası Riksbank, politika faizini sürpriz bir şekilde 100 baz puan artırarak yüzde 1.75'e çıkardı. Bu, Kasım 1992'den beri olan en büyük faiz artırımı oldu.

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İsveç Merkez Bankası Riksbank, politika faizini sürpriz bir şekilde 100 baz puan artırarak yüzde 1.75’e çıkardı ve artan enflasyonla mücadelede daha fazla faiz artışının geleceği uyarısını yaptı.

Riksbank’ın yüzde bir puanlık faiz artırımı, Kasım 1992’den beri olan en büyük faiz artırımı oldu.

‘DAHA FAZLA FAİZ ARTIRIMI’ SİNYALİ

Banka açıklama metninde, “Enflasyon, Riksbank’ın hazirandaki önceki tahmininden daha yükseğe çıktı ve yıl boyunca enflasyonun daha da artması bekleniyor” diyerek daha fazla faiz artırımının sinyalini verdi:

“Politika faizi tahmini, faizin gelecek altı ayda artırılmaya devam edeceği yönünde.”

Reuters anketine katılan analistlerin büyük çoğunluğu bankanın 75 baz puan faiz artışı yapmasını bekliyordu. Yalnızca iki analist 100 baz puanlık artış öngörmüştü. (REUTERS)

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