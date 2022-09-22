Yen sert düştü, Japonya döviz piyasasına müdahale etti

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yenin dolar karşısında sert değer kayıpları yaşamasının ardından 24 yıl sonra ilk kez doğrudan döviz piyasasına müdahale etti.

Sozcu.com.tr

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Japonya Merkez Bankası (BoJ), ultra düşük faiz oranlarını koruma kararının ardından değeri düşen para birimine müdahale etti. BoJ, yeni desteklemek için bugün döviz piyasasına müdahale etti. Böylece banka 1998’den bu yana ilk kez piyasaya müdahale etmiş oldu.

Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda gazetecilere verdiği demeçte, “borsa piyasasında kararlı bir adım attık” dedi. Kanda bu sözlerin piyasaya müdahale anlamına gelip gelmediği sorulduğunda olumlu yanıt verdi.

Dünkü Fed kararının etkisiyle yen karşısında yükselen dolar müdahale ile birlikte düşüşe geçti. Müdahaleden önce 145 seviyesini gören dolar/yen kuru müdahalenin onaylanmasının ardından yüzde 2,7 düşüşle 140,8 seviyesine kadar indi. Kur sonrasında 142 seviyesinin üstüne tırmandı. Yen hafta başından bu yana son 24 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyordu.

DÜŞÜK FAİZE DEVAM

bugün ekonomik büyümeyi desteklemek için ultra düşük faiz oranlarını koruma kararı almıştı. Karar yükselen enflasyonu dizginlemek için mücadele eden merkez bankaları tarafından gerçekleştirilen parasal sıkılaştırma dalgasına rağmen alındı.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, politika kararının ardından yaptığı açıklamada, “Şu an için gevşek para politikasını sürdürme duruşumuzda kesinlikle bir değişiklik yok. Bir süre faiz oranlarını artırmayacağız” dedi.

Hızlı yen hareketlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kuroda, “Zayıf yen sadece Japonya ve ABD arasındaki faiz oranı farkından dolayı değil. Yenin zayıflamasının arkasında spekülatif hareketler var. BoJ, finansal piyasa hareketlerini, ekonomiye etkisini ve fiyatları hükümetle birlikte yakından izleyecek. Gerektiği takdirde daha da gevşek para politikasından kaçınmayız” ifadelerini kullanmıştı

YEN YILIN BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 20 DEĞER KAYBETTİ

BoJ’nin ultra gevşek para politikası nedeniyle yen bu yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

BoJ tarihinde çok fazla piyasaya müdahale bulunmuyor. Banka daha önce 1998’de yaşanan Asya mali krizin sorasında ve 1991-1992 yıllarında yaşanan kur yükselişinde piyasaya müdahalede bulunmuştu.