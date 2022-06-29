Japonya’dan aşırı gevşek para politikasını sürdürme kararı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya ekonomisinin küresel enflasyondaki yükselişten fazla etkilenmediğini ve bu nedenle merkez bankasının aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

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Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya ekonomisinin küresel enflasyondaki yükselişten fazla etkilenmediğini ve bu nedenle merkez bankasının aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

Kuroda, ülkenin 15 yıllık deflasyon tecrübesinin ücret artışını baskı altında tuttuğuna dikkat çekti.

Kuroda Japonya’nın çekirdek tüketici fiyatları endeksinin mayıs ayında art arda ikinci ayda da yüzde 2.1 değerini almış olduğunu, ancak bu artışın neredeyse tamamen artan enerji fiyatlarına bağlı olduğunu ifade etti.

TÜKETİCİ FİYATLARI HEDEFLENENİN ÜZERİNDE

Tüketici fiyatları yüzde 2’nin üzerine çıkarak art arda ikinci ayda da BOJ’un hedef seviyesinin üzerinde kalmıştı.

Kuroda, tüketici fiyatlarının yaklaşık bir yıl yüzde 2 civarında kalmaya devam edebileceğini ancak Nisan 2023’te başlayacak olan yeni mali yılda yüzde 1 civarına gerilemesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kuroda “Diğer ekonomilerden farklı olarak Japonya’nın ekonomisi küresel enflasyonist eğilimden fazla etkilenmedi, bu nedenle para politikası genişlemeci kalacak” dedi.

Birçok yapısal değişikliğin küresel ekonomi üzerinde sahip olabileceği etkiyi değerlendirmenin “oldukça zor” olduğunu belirten Kuroda, “Her durumda, merkez bankalarının hedefleri aynı kalacak. Para politikaları aracılığıyla fiyat istikrarı sağlamak, ancak belirsizliğin görüldüğünü hızla değişen dünyada politikaların aktarıldığı kanallar da değişebilir” dedi. (REUTERS)

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