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Japonya’dan eksi faizle devam kararı

Japonya Merkez Bankası, aşırı düşük faiz politikasına devam kararı aldı. Ülkenin para birimi yendeki değer kayıplarını yakından izlediğini duyurdu.

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Japonya’dan eksi faizle devam kararı

Japonya Merkez Bankası (BOJ), bugün sona eren iki günlük para politikası toplantısında salgın hastalık sonrası yavaş toparlanan ekonomiyi desteklemeyi sürdürerek aşırı düşük politika faizini sabit bıraktı ve borçlanma maliyetlerini ileride “mevcut ya da daha düşük” seviyelerde tutacağı şeklindeki taahhüdünde değişiklik yapmadı.

BOJ’un kararı beklentilere paralel olsa da, yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak üzere sıkılaştırmaya giden diğer başlıca merkez bankalarının para politikaları ile arasındaki fark iyice açılmış oldu.

BOJ, beklentilere paralel olarak kısa vadeli faiz hedefini yüzde -0.1, 10 yıl vadeli devlet tahvili faiz hedefini ise yüzde 0’a yakın seviyede tutma kararı aldı.

Öte yandan, merkez bankası yende son zamanlarda kaydedilen keskin düşüşlerin ekonomiye verebileceği zarara işaret ederek, döviz kuru hareketlerinin ekonomi üzerinde oluşturabileceği etkileri “yakından izleyeceklerini” açıkladı. (REUTERS) Faiz fırtınası: Merkez bankaları birbiri ardına politika faizlerini artırıyor İlginizi Çekebilir Faiz fırtınası: Merkez bankaları birbiri ardına politika faizlerini artırıyor

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