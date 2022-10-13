KAP haberleri – 12 Ekim 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 12 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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ATSYH: Şirket iştiraki Naviga Tekstil ile Nazenin Kardeşler arasında 0,29 milyon dolar bedelli kumaş satış protokolü imzalandığı açıklandı.

BEYAZ: 112 gün vadeli 33 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DAPGM: Yeni Levent projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1,9 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 2,3 milyar TL'ye yükseldiği açıklandı.

DOHOL: CELHA'da sahip olunan yüzde 69,8 oranındaki 28 milyon 980 bin 815 adet payın 27 milyon Euro bedelle Artaş İnşaat (yüzde 75) ve Betatrans Lojistik‘e (yüzde 25) satılmasına karar verildiği açıklandı.

EKGYO: Yeni Levent projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1,2 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 1,6 milyar TL'ye yükseldiği açıklandı. Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 25 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

EREGL: 177 gün vadeli 1,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

GESAN: Şirketin yüze 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin halka arzı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı. Şirketin Aras Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen 1.500 Adet Fider Yönetim Rölesi Alımı ihalesine katılarak 2,0 milyon Euro ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

INFO: Van İrtibat Bürosu açılması kapsamında SPK'ya başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı. Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10 milyon adet paya karşılık 80 milyon TL kaynak ayrılmasına kadar verildiği açıklandı.

ISGSY: Şirketin yüzde 83,57 ortağı olduğu Mikla Yiyecek bünyesinde yer alan Mikla Restaurant'ın Michelin Rehberinde yer alarak 1 Michelin Yıldızı ile derecelendirildiği açıklandı.

KONTR: İSKİ tarafından düzenlenen Mevcut Katodik Koruma Sisteminin Revizyonu, Uzaktan İzlenilmesi Ve Kontrol Edilmesi İşleri ihalesine verilen teklifin en iyi teklif olduğu açıklandı.

LOGO: Figopara'nın sermayesinin yüzde 4,02'sinin 2 milyon dolara devralınmasına ilişkin iştirak sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

MPARK: 178 gün vadeli 100 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildiği açıklandı.

NETAS: Şirketin TTKOM ile imzalanan WiFi – 5 Home Gateway Çerçeve Tedarik Sözleşmesi kapsamında TTKOM'dan WiFi – 5 destekli fiber modem tedariki için 3,1 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

PEKGY: Sermaye artırımından elde edilen fonun 29 milyon TL'sinin, 20,7 milyon Euro’sunun ve 2,0 milyon sterlinin yatırımların finansmanında kullanılacağı, 158 milyon 798 bin 555 ve 1,5 milyon Euro’sunun ise borç ödemelerde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

RALYH: Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik'in TOKİ tarafından düzenlenen Kars Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 327 Adet Konut İnşaatı, Sarıkamış İlçesi Tören Alanı ve Parkına Ait İlave İmalatlar İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinin 299,2 milyon TL bedelle sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

SAYAS: Şirketin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde Ateş Wind Power’a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3,1 milyon Euro ciro elde edilmesinin beklendiği açıklandı.

SMRTG: Şirket ile yurtiçinde yerleşik iki farklı müşteri arasında GES projesi için 1,2 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

USAK: Şirketin yatırım teşvik belgesi kapsamında devam eden modernizasyon yatırımları için gereken ithal makine teçhizatların temin sürecinin tamamlandığı ve modernizasyon çalışmalarının yapılabilmesi için 15 Ekim'den itibaren 3 adet pişirme fırınının geçici olarak kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

VAKFN: 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PGSUS: The Capital Group Companies tarafından 271,6 TL fiyattan 154 bin 364 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,91'e geriledi.

PSDTC: Roteks Tekstil tarafından 27,50 – 27,66 TL fiyat aralığından 20 bin adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,36'ya geriledi.

SAHOL: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1 milyon adet pay 27,44 – 27,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

SASA: Erdemoğlu Holding tarafından 83,00 TL fiyattan 6 bin adet alış ve 6 bin adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 62,80 olarak değişmedi. Merinos Halı tarafından 83,00 TL fiyattan 6 milyon adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 13,62'ye geriledi.

TURSG: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300 bin adet pay 6,97 – 7,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

CRDFA: Şirket sermayesi 18 Ekim'de 80 milyon TL'den yüzde 25 oranında bedelsiz olarak 20 milyon TL artışla 100 milyon TL'ye yükseltilecek.

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