KAP haberleri – 7 Ekim 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 7 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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Borsa tarafından ISFIN, ALKIM, ULKER, CCOLA ve TURSG Pay Vadeli İşlem Sözleşmelerinde yeni vade aylarına ait sözleşmelerin işleme açılmayacağı açıklandı. (Ekim,Kasım,Aralık vade aylarına ait sözleşmeler vade sonuna kadar devam edecek.)

BANVT: Şirket ile Tres Enerji arasında, yap-işlet modeli ile 2015’te imzalanan sözleşme kapsamında, şirketin Bandırma’daki tesisinde, enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla, Tres Enerji’nin sağladığı 8,7 MWe kurulu gücündeki kojenerasyon santralinde, kapasite artırımına gidilerek 3,35 MWe gücünde ek bir santral kurulumuna karar verildiği ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

GESAN: Şirketin yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin Başkent Elektrik tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre & Köşk Standart Alımı İşi konulu ihaleye verdiği 3,8 milyon dolarlık tekliflin en avantajlı teklif olduğunun açıklanması sonrasında 13 Ekim'de sözleşme imzalanacağı açıklandı.

HUNER: Şirketin iştiraki Aquila SRL tarafından İtalya’da toplamda 150MW’a kadar güneş enerjisi projeleri geliştirme anlaşması imzalandığı açıklandı.

SAHOL: Şirketin bağlı ortaklığı Enerjisa Üretim tarafından daha önce kazanılan 500 MW’lık Çanakkale ve Aydın Bölgesi Rüzgar Enerjisi YEKA – 2 ihalesine ek olarak, 500 MW’lık Muğla ve Balıkesir Bölgesi Rüzgar Enerjisi YEKA – 2 projesinin hem yatırımını hem de işletmesini üstlenmek üzere Enercon Global GmbH ve Enercon RES Kurulum Hizmetleri ile imzalandığı, anlaşma kapsamındaki yatırımın 1,2 milyar dolar olduğu açıklandı.

SMRTG: VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Kasım'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 9 Kasım'a kadar uzatıldı.

THYAO: S&P tarafından şirketin bağımsız kredi profilini iki kademe yükselterek ‘b’den ‘bb-‘ye çıkarttığı açıklandı.

CEMAS: Bank of America Corporation tarafından 1,55 – 1,61 TL fiyat aralığından 6.721.190 adet alış ve 5.367.775 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,11'e yükseldi.

PGSUS: Smallcap WorldFund tarafından 277,18 – 279,60 TL fiyat aralığından 122.346 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,88'e geriledi.

TKNSA: Marmara Capital Portföy tarafından 14,25 – 14,55 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,04'e yükseldi.