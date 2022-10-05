Kaynaklar: OPEC+ bakanları 2 milyon varillik üretim kesintisinde uzlaştı

Reuters, OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin günde 2 milyon varillik üretim kesintisi üzerinde uzlaştığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Reuters’a konuşan üç OPEC+ kaynağı, OPEC+ ortak bakanlar izleme komitesinin günde 2 milyon varil petrol üretim kesintisi üzerinde anlaştıklarını söyledi.

OPEC+ grubunun bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyordu. Kimi kaynaklar günde 1 milyon varillik üretim kesintisinin olabileceğini belirtirken bazı kaynaklar kesintinin 2 milyon varile ulaşabileceği görüşündeydi.

Haberin ardından Brent ham petrolünün fiyatındaki günlük artış yüzde 1’e ulaştı. Brent petrol 92,6 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü ise bugün 86,89 dolardan işlem gördü.

ABD’YE RAĞMEN…

OPEC+ üyelerinin ABD ve diğer başlıca tüketicilerden gelen üretim artırma baskısına rağmen aldığı bu karar halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak.

Bu karar ayrıca pandemiden bu yana en sert kesintisi oldu. OPEC+ en son pandemi döneminde yaşanan talep düşüşünden dolayı günlük 10 milyon varillik üretim azaltma kararı almıştı.

FİYATLAR YENİDEN ARTABİLİR

Üretimin azaltılması, üç ay önce küresel ekonomide resesyon, ABD'de yüksek faizler ve güçlü dolar konularına ilişkin endişelerle varil başına 120 dolardan 90 dolara gerilemiş olan petrol fiyatlarının yeniden artmasını sağlayabilir.

Brent tipi ham petrol, şubat ayında Rusya-Ukrayna savaşının ardından varil başına 125 doların üzerine çıkmış sonrasında fiyatlardaki düşüşle 80 dolar bandına inmişti. Ancak fiyatlar OPEC+ grubunun bugünkü toplantısında üretimi günde 1 milyon varilden fazla azaltabileceğine dair işaretler üzerine hafta başından itibaren yükseldi.