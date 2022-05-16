Kredi iflas riskinde yeni zirve

Geçen hafta Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takasının (CDS) 700 puanı aşmasının ardından bugün de CDS'ler gün içinde 714 baz puanı gördü. Böylece, Türkiye'nin risk primi son 14 yılın zirvesine yükselmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Türk lirasının döviz kuru karşısında yaşadığı son değer kayıpları sonrası kredi iflas riskini gösteren CDS’lerde yeni zirve yaşandı.

Refinitiv verilerine göre, geçen hafta Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takasının (CDS) 700 puanı aşmasının ardından bugün de CDS’ler gün içinde 714 baz puanı gördü. Böylece, Türkiye’nin risk primi son 14 yılın zirvesine yükselmiş oldu.

TL’DEKİ ERİME SÜRÜYOR

Öte yandan, bu haftaya 15,55 seviyesini aşarak başlayan dolar/TL, öğleden sonra 15.60’ı da aştı. Dolar kuru, yaklaşık 10 günlük yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık’tan beri ilk kez 15.60 seviyesini aşmış oldu. Dolar kuru öğleden sonra yaşadığı hareketlilik sonrası 15,65 seviyesini de aştı.

Euro/TL de bugün 16,31’in üzerini test etti.

Kur politikasına yönelik orta vadeli riskler artıyor. Analistler, kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına yönelik risklerin özellikle de orta vadede arttığına dikkat çekiyorlar.

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