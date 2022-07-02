Kripto para fonu Three Arrows iflas başvurusu yaptı

Varlıklarının 10 milyar dolar olduğu tahmin edilen Three Arrows, ABD'de mahkemeye iflas koruma başvurusunda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Singapur merkezli Three Arrows Capital (3AC), İngiliz Virginia Adaları'nda görülen mahkeme sonucunda verilen tasfiye kararının ardından ABD’de mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

Bloomberg’in aktardığına göre şirket, yabancı borçluların varlıklarını korumalarına olanak tanıyan ABD İflas Kanunu'nun 15. Bölümü uyarınca alacaklılardan koruma talep ediyor.

Tasfiye kararı sonrası gelen iflas başvurusu, borsaları ve yatırımcıları çevreleyen kripto piyasasındaki çöküş sürerken geldi.

Tasfiye kararı kripto sektöründeki krizin daha da derinleşeceği yönündeki endişeleri tetiklemişti.

3AC EN ÇOK ETKİLENENLER ARASINDA

Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto para birimleri geçen yıl piyasanın yükseliş trendinde olduğu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmış ancak yaşanan çöküş nedeniyle daha sonra yaklaşık yüzde 70 değer kaybetmişti. 3AC de kripto para piyasalarındaki keskin satışlardan etkilenen en yüksek profilli yatırımcılar arasında yer alıyor.

Mahkeme kararına göre 3AC'nin tasfiye memurluğunu danışma şirketi Teneo üstlenmişti. Şirketin yöneticileri Russell Crumpler ve Christopher Farmer da tasfiye sürecini denetlemek üzere görevlendirilmişti.

SİNGAPUR PARA OTORİTESİ'NDEN KINAMA

Öte yandan Singapur Para Otoritesi (MAS), perşembe günü yanlış bilgi sağladığı ve varlık eşiğini aştığı için 3AC'yi kınamıştı.

Singapur'un finansal hizmetler düzenleyicisi, 3AC'nin başka herhangi bir ihlalde bulunup bulunmadığını değerlendirdiğini eklemişti.

Financial Times'ın incelediği mahkeme belgelerine göre kripto opsiyonları ve vadeli işlem borsası Deribit, 3AC'nin finansal sıkıntılardan ötürü 80 milyon doları geri ödemediğini ileri sürmüştü. 80 milyon dolar, yaklaşık 42 milyon dolar değerindeki 1300 bitcoin ve 15 bin etheri kapsıyordu. Söz konusu borç ayrıca 37,1 milyon dolarlık negatif varlık değerlerini içeriyordu.

Deribit, şirketin vadesi geldiğinde borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu ve bu nedenle iflas ettiğini söylemişti.

Kripto finansal hizmet grupları BlockFi ve Genesis de 3AC'nin teminatları sağlayamaması nedeniyle geçen ay bazı pozisyonlarını tasfiye etmişti.

Financial Times'ın haberine göre Blockchain analitik firması Nansen, fonun varlıklarının 10 milyar dolar olduğunu tahmin etmişti.

KRİPTO PİYASASINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bununla birlikte Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,24 gerileyerek 19 bin dolar seviyesine gelirken Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,77'lik düşüşle 1,045 dolar düzeyine geldi.

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