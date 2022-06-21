Kripto para şirketi çalışanlarına yurtdışına çıkış yasağı

Terra ve Luna isimli kripto paraların çökmesi ve yatırımcıların milyarlarca dolarlık zarara uğramasının ardından bu coinlerin geliştiricileri hakkında Güney Kore'de soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Güney Koreli savcılar, Luna ve Terra çöküşünün ardından harekete geçti. Piyasadan yaklaşık 40 milyar doların silinmesiyle sonuçlanan çöküş nedeniyle Güney Kore’de Terra ve Luna’nın gericisi Terraform Labs’ın kurucu ortaklarına ülkeyi terk etme yasağı konuldu.

Seul Güney Bölge Savcılığı bünyesinde bulunan Mali Suçlar Soruşturma Ekibi, Terraform Labs’ın kilit bazı isimlerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Savcıların ayrıca içinde Luna topluluğunun CEO’su Do Kwon'un da bulunduğu bazı yöneticileri zorla ifade vermeye getirebilecek bir karar alabilecekleri belirtildi.

81 KİŞİYE YASAK

Güney Kore’nin Terraform Labs yöneticilerine koyduğu yurtdışı çıkış yasağı, geçen ay 81 yatırımcı adına yapılan iki şikayetle birlikte açılan soruşturmanın sonucunda geldi.

Terraform Labs’ın eski bir çalışanı olan Daniel Hong, Twitter’da seyahat yasağı nedeniyle New York’a uçamadığı bilgisini paylaştı. Hong, “İnsanların bu şekilde suçlu olarak muamele görmesi kesinlikle çok çirkin ve kabul edilemez” dedi.

Luna topluluğunun CEO’su ve Stanford mezunu bir yazılımcı ve eski Microsoft çalışanı olan Do Kwon Güney Kore'de değil, Singapur'da yaşıyor. Savcıların, Kwon'un pasaportunun iptal edilmesi de dahil birçok seçeneği göz önünde bulundurdukları ancak bu adımın zaman alacağı ifade ediliyor.

ABD DE DAVA AÇTI

Öte yandan Terraform Labs ve birkaç kripto para şirketine geçtiğimiz günlerde ABD’de de toplu dava açıldığı öğrenildi. Kuzey Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesinde sunulan belgelere göre Terraform Labs, kayıt dışı menkul kıymet satmak ve yatırımcıları kandırmakla suçlandı.

9 Haziran tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Bloomberg'ün haberine göre kripto para piyasalarında büyük bir çöküşe sebep olan UST hakkında soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Mayıs ayında, Luna ve Terra’nın fiyat istikrarını kaybetmesi tüm piyasada çöküşü tetikledi. Luna topluluğu, Terra’nın 1 dolar olması gereken fiyatını desteklemek için yüklü miktarda Bitcoin satarak rezervlerini eritti. Çöküşün ilk 18 saatinde sessiz kalan kurucu Do Kwon, geri dönüşünde, Terra 2.0 ile kurtarma planlarını açıkladı ancak bu plan çöküşü durdurmaya yetmedi.

Bu çöküşün ardından Luna’ya ve Terra’ya yatırım yapan pek çok yatırımcı adeta iflas etti. Binlerce dolarlık yatırımların bir anda sıfıra indiğini gören kullanıcıların ortaya çıkması kripto para birimlerine olan güveni de derinden sarstı

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin düşüş eğilimine girdiği mayıs ayında dünyanın en büyük 10 kripto parası arasında bulunan Luna’nın tamamen sıfırlanması ve sabit coin olarak bilinen Terra’nın çökmesi kripto piyasalarında büyük kaosa yol açmıştı. Panik kriptolardaki düşüşü hızlandırırken son olarak Bitcoin 20 bin doların da altını gördü.

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