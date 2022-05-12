Kripto paralar neden düşüyor? Kripto paralara ne oluyor?

Kripto paralar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele için parasal sıkılaşmayı hızlandırması dalgasından etkilendi. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’de geçtiğimiz hafta yaşanan gerileme bu hafta da sürdü. Piyasadaki büyük çöküş ise Luna topluluğunun sabit coini olan UST aracılığı ile geldi.

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Son yıllarda ortalığı kasıp kavuran, lider kripto para Bitcoin Temmuz 2021'den bu yana gördüğü en düşük seviyelere geriledi. Bitcoin son olarak geçen geçen yılın temmuz ayında 33 bin dolar seviyesinin altını görmüştü. Bitcoin bugün gördüğü seviye ile bu yılın başından bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybetmiş oldu. Bu gerileme doğal olarak Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Dolara endeksli olduğu beliritlen TerraUSD sert bir düşüş yaşarken 1 dolar=1 Terra değerini kırılması kripto piyasasında panik satışlarını birlikte getirdi.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para birimleri, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele için parasal sıkılaşmayı hızlandırması dalgasından etkilendi. Riskli varlıklar olarak görülen kripto piyasaları, yatırımcının riskten kaçınma isteği nedeniyle satış yönlü seyretti.

Fed'in geçtiğimiz haftaki toplantısında politika faizlerini 50 baz puan artırması sonucu ABD dolarının değeri ve ABD Hazine senetlerinin getirileri yükselmeye devam etti.

Yüksek enflasyonun süreceği yönündeki öngörüler de piyasadaki risk beklentisinin devam etmesine sebep oldu. Risk beklentisinin yüksek olması ise riskli varlıklar olan borsa ve kriptoların değerini düşürdü.

UZMANLAR: DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

Bloomberg'in aktardığı bir başka değerlendirmede ise Singapur merkezli yatırım şirketi Oanda'nın kıdemli bir piyasa analisti Jeffrey Halley, “Risk duyarlılığı düşmeye devam ederse, teknik tablolardaki durum Bitcoin'in 28 bin dolara ve ardından 20 bin dolara gidebileceğini gösteriyor” dedi.

Kripto yatırım platformu Mudrex'in CEO'su ve kurucu ortağı Edul Patel de, “Bitcoin destek fiyatını kırdı ve mevcut seviyenin altına düşme ihtimali var” değerlendirmesinde bulundu.

RİSKTEN KAÇIŞ

Yükselen enflasyonun yanında, faiz artışlarının ekonomik büyümeyi tehdit etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği riskler, en riskli yatırım aracı olarak görülen kripto paralardan yatırımcıyı uzaklaştırıyor.

Fed'in gerçekleştirdiği faiz artışlarının ardından yatırımcının dolara yönelmesi ABD dolarının değerini artırırken, doları diğer para birimleri karşısında ölçen dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolardaki fiyat beklentileri de yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınmasıyla paralel gelişti.

SABİT COİN DEPREMİ

Dolara endeksli olduğu söylenen sabit coin TerraUSD, dün sert düşerken 1 dolar=1 Terra değerini kırılması kripto piyasasında panik satışlarını birlikte getirdi. 1 dolar olması gereken TerraUSD 0,35 dolara kadar indi.

Terra'nın arkasındaki güç olan Luna Vakfı, TerraUSD'ye müdahale ederken bu müdahale piyasada ayrı bir paniğe neden oldu. Dün vakfa ait bir cüzdandan tek seferde 42 bin Bitcoin transferi gerçekleştirildi. Bu transferin ardından Luna Vakfı'nın sahip olduğu Bitcoin'lerin tamamının satıldığı iddiası panik havası yarattı.

Böylece TerraUSD için sabitleme mekanizmasının bir parçası olan bir kripto para Luna da son 24 saat içinde yüzde 83 değer kaybetti. Geçen ay 120 dolar civarında işlem gören Luna, yüzde 98 değer kaybederek 1 doların altına kadar geriledi.