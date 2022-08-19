Kripto piyasası Bitcoin öncülüğünde geriledi

Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralar bugün sert geriledi. Lider kripto paradaki günlük kayıp yüzde 9'u bulurken Ethereum'daki kayıplar yüzde 10'a yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Kripto para piyasaları Bitcoin öncülüğünde sert geriledi. Bitcoin ile birlikte tüm piyasa aşağı yönlü hareket etti. Lider kripto para son 2 ayın en büyük kaybını yaşarken 21 bin 447 dolara kadar geriledi.

Bitcoin gün içerisinde yüzde 9’a varan kayıpla 21 bin 440 dolara kadar geri çekildi. Böylece lider kripto parada son iki ayın en büyük düşüşü gerçekleşmiş oldu. Bitcoin en son Luna çöküşünün ve ABD Merkez Bankası (Fed) fiyatlamalarının etkilerinin devam ettiği haziran ayı sonunda bu seviyede bir geri çekilme yaşamıştı.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin’in düşüşünde büyük piyasa aktörlerinin hareketlerinin etkili olabileceği belirtiliyor. Bunun yanında ağustos ayı sonunda 130 bin Bitcoin’in piyasaya sürüleceği haberleri ve piyasalardaki risk algısının yüksek seyretmesi de fiyatlamalarda etkili oluyor.

Akşamüstü saatleri itibariyle Bitcoin yüzde 8,6 düşüşle 21 bin 500 dolardan hareket ederken Ethereum yüzde 10’a yakın düşüşle 1970 dolardan fiyatlandı. Cardano yüzde 13 düşüşle 0,46 dolardan, Solana yüzde 12 düşüşle 36,62 dolardan, Dogecoin ise yüzde 15 gerileme ile 0,069 dolardan işlem gördü.

FED’DEN GELEN İPUÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fed yetkililerinin yüksek faiz artışlarına devam edip etmeyeceğine dair soru işaretleri bu sıralar yatırımcıların takip ettiği gelişmelerin başında geliyor.

Bu hafta içinde Fed’den dört yetkilinin faiz artırımlarının edeceğine dair açıklamalarda bulunması piyasalarda faiz artışına ilişkin endişe yaratırken Fed yetkilileri artırımların hızı ve boyutuna dair fikir ayrılıkları yaşıyor.

Yatırımcılar eylülde ağırlıklı olarak Fed’den 50 baz puan faiz artırımı beklerken 75 baz puan artırımına üçte bir olasılık veriliyor. Fed’in faiz artışlarına yüksek ivmeyle devam etmesi doları desteklediği için yüksek riskli varlıklar olarak görülen borsa ve Bitcoin’in gerilemesine neden oluyor.

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