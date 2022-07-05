Kriptodaki çöküş siyahları daha çok etkileyebilir

Siyah Amerikalılar hızlı zenginleşme aracı olarak kripto paralara yönelse de son dönemde piyasada yaşanan çöküş ciddi kayıplara maruz kalmalarına neden olabilir.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Financial Times, siyah Amerikalıların önemli bir kısmının zenginleşme aracı olarak kripto para birimlerine yönelmesi nedeniyle son dönemde piyasada yaşanan çöküşten daha fazla zarar görebileceklerini yazdı.

Ariel Investments ve Charles Schwab şirketlerinin gerçekleştirdiği ankete göre, yılın başında Amerikalı siyah yatırımcıların dörtte biri kripto para birimlerine sahipti. Beyaz yatırımcılarınsa sadece yüzde 15'i elinde kripto varlık tutuyordu.

Nisan 2022'de yayımlanan araştırma, siyahların kripto para satın alma olasılığının beyazlardan iki kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştu. Bununla birlikte siyahların, yatırımlarına yönelik bilgi almak amacıyla sosyal medyaya çok daha fazla güvendiği saptanmıştı.

Ancak söz konusu yatırımların değeri küçüldü. Geçen yıl 3,2 trilyon dolar olan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri halihazırda 1 trilyon doların altına düştü. Dijital varlıkların değerindeki düşüş, ABD hisse senetlerinin düşüş eğilimi içinde olduğu dönemde geldi.

HIZLI ZENGİNLEŞME VAADİ CEZBEDİYOR

Kripto para yatırımlara sahip siyahlar piyasanın esas cazibesinin hızlı zenginleşme vaadi sunmasında yattığını söylüyor. Nitekim Bitcoin'in dolar fiyatı beş yıl içinde yüzde 9 bin 300 artarak kasımda zirveye ulaşmıştı.

Financial Times'a konuşan 27 yaşındaki Jefferson Noel, Ocak 2019'da bir ödeme hizmeti olan Cash App'i kullanırken yanlışlıkla Bitcoin’e 5 dolar yatırdığında ilk kez piyasaya girdiğini belirtiyor.

Noel, “Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu” ifadelerini kullanıyor ve geçen mayıs itibarıyla istemeden yaptığı yatırımın değerinin 70 dolar olduğunu söylüyor. Genç yatırımcı söz konusu kazancın daha fazla yatırım yapmasına ilham verdiğini ifade ediyor.

‘SİYAHLAR GERİDE KALMAK İSTEMİYOR’

Siyah Amerikalıların, beyazların gerisinde kalmak istemediğini ifade eden Noel, pek çok siyahın kripto para piyasasının sunduğu fırsatlardan yararlanmak istediğini dile getiriyor.

Piyasadaki düşüş nedeniyle Noel yatırımlarının yüzde 20'sinden fazlasını kaybetse de kripto para almaya devam ediyor.

Öte yandan, tarihsel olarak bakıldığında siyah yatırımcılar, paralarının çoğunu daha az riskli varlıklara yatırma eğiliminde. Ariel-Schwab anketine göre siyah Amerikalılar borsaya ve finansal kurumlara beyazlardan daha az güveniyor. Birbirinden farklı çalışmalar, siyahların endişelerini finansal sistemdeki onlarca yıldır süren ayrımcılığa bağlıyor.

‘KRİPTO PİYASASI DAHA FAZLA FIRSAT SUNUYOR’

Kids Who Bank adlı genç siyahlara yönelik finansal okuryazarlık girişiminin kurucusu Jatali Bellanton da kripto para birimlerini, siyahlar açısından konut sektöründe ve borsalarda tarihsel olarak mevcut olmayan zenginlik yaratma fırsatlarını telafi etmenin bir yolu olarak görüyor.

Bellanton, “Yeni teknoloji söz konusu olduğunda geride kalmaktan hoşlanmıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

ÜNLÜLER KRİPTO PARALARI TEŞVİK EDİYOR

Bununla birlikte önde gelen siyah ünlüler de kripto para piyasasını teşvik ediyor. Jay-Z, Snoop Dogg gibi rapçiler, boksör Floyd Mayweather, aktör Jamie Foxx ve yönetmen Spike Lee kripto para birimlerini öne çıkaran isimler arasında.

Lee geçen yıl kripto alım satım aracı Coin Cloud'un reklamlarında yer almış ve dijital varlıklarım siyahlar için pozitif ve kapsayıcı olduğunu söylemişti.

Jay-Z de geçen ay Brooklyn'de Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'le birlikte “Bitcoin Academy” adlı okuryazarlık programını başlattığını duyurmuştu.

Ancak ünlüler piyasanın oynaklığından korunacak araçlara sahip olmayan kişileri teşvik etmeleri nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Eski mali danışman ve kripto para eğitim merkezi Crypto Blockchain Plug'ın kurucusu Najah Roberts ise kripto paraların yüzde 98'inin tuzak olduğunu vurguluyor.

Öte yandan kripto piyasasına girmenin geleneksel yatırım araçlarına kıyasla daha ucuz olduğunu ifade eden blockchain şirketi Bitfurty'nin CEO'su Brian Brooks risklere rağmen piyasanın siyahlara çekici geldiğini belirtiyor.

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