Kriptolar Fed kararı öncesi sert geriledi: Bitcoin ve Ethereum kritik seviyede

Fed kararı öncesi sert gerileyen Bitcoin 20 bin dolar seviyesini test ederken Ethereum ise 1000 dolar seviyelerinin hemen üstünde işlem gördü.

Sozcu.com.tr

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Kripto para birimleri, enflasyonla mücadele için dünya çapında gerçekleştirilen sıkılaştırma politikalarının küresel piyasalardan likiditeyi azaltması nedeniyle adeta çöküşe geçti. Kripto varlıklarda gerçekleştirilen satış dalgası spekülatif varlıklardan kaçışın simgesi haline geldi.

Dolar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın sona erecek toplantısında faiz artırımına gideceği ve ABD ekonomisinin daralacağı endişeleriyle 20 yılın zirvesinde tutunurken, neredeyse diğer tüm para birimleri değer yitirdi. Bununla birlikte borsa ve kripto gibi riskli varlıklardan kaçış hızlandı.

Sabah saatlerinde sert gerileyen Bitcoin 20 bin dolar seviyesini test ederken Ethereum ise 1000 dolar seviyelerinin hemen üstünde işlem gördü.

Ekonomide risklerin artması ve doların güçlenmesi ise önce riskli varlıkları vurdu. ABD borsaları zirveden yüzde 20 gerileyerek ayı piyasasına girerken en riskli yatırım aracı olarak görülen kripto varlıklardaki düşüş sert oldu.

FED KARARI BEKLENİYOR

Fed’in bugün ne kadar agresif faiz artırımına gideceği küresel piyasaların ana gündem maddesi. Fed’in 75 baz puan artırımla faiz oranını yüzde 1,5 ile yüzde 1,75 arasına yükseltmesi beklenirken bazı yatırımcılar, agresif sıkılaşmanın ekonomide küçülmeye yol açacağından endişe ediyor.

Fed faizi bu oranda faiz artırırsa, 1994’ten bu yana gerçekleştirdiği en büyük artırımı gerçekleştirmiş olacak. Yatırımcılar, ABD faizinin yıl sonuna kadar yüzde 3,75 ile yüzde 4 arasına yükseleceğini fiyatlamaya başladı. Fed’in akşam saatlerinde vereceği karar kripto piyasaları için de belirleyici olacak.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Hafta sonundan bu yana yaşanan düşüş sürerken Bitcoin’deki günlük düşüş yine yüzde 8’i geçti ve lider kripto para 20 bin dolar kritik sınırına dayandı.

Bitcoin, öğleden sonraki işlemlerde yüzde 8,5’lik düşüşle 20 bin 200 dolar seviyesine kadar gerilerken kâr satışlarının etkisiyle sonrasında 20 bin 600 seviyesinde işlem gördü. Ethereum yüzde 10 gerilemeyle 1070 dolardan işlem gördü.

Solana ve Cardano ise yaklaşık yüzde 5’lik gerilemeyle sırasıyla 28 ve 0,46 dolar seviyelerinden işlem gördü. Dogecoin ise yüzde 8 düşüşle 0,050 dolardan işlem gördü.

PİYASA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Bestenaz Süllü, kripto piyasalarını değerlendirdiği günlük bültende şu değerlendirmeleri paylaştı:

“Bugünkü kararda kaç puan faiz artışının geldiği, projeksiyonda yer alan enflasyon ve üyelerin seneye kadar toplamda kaç puan faiz artırımı bekledikleriyle Powell'ın enflasyon hakkındaki söylemleri en başta dikkat edilecek konular. Pazartesi günü Fed'e dair beklentiler yüzde 80 50bp faiz artıracağı yönündeydi, salı günü ise bu tablo tam tersine döndü ve yüzde 80 olasılıkla 75bp faiz artışı fiyatlanmaya başladı.

Bugün ise yüzde 5 olasılıkla 100bp faiz artışı fiyatlanıyor. Beklentiler arası ani ve sert geçiş piyasada çok sert düşüşlere neden oldu. S&P 500 4 gün boyunca üst üste değer kaybederken, Bitcoin ise 20 bin dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kripto paraların toplam piyasa değeri ise 855 milyar dolara geriledi.

Zincir üstü verilere baktığımızda piyasanın toparlanması için ihtiyaç olan para girişleri yaşanmıyor üstelik borsalara gönderilen Bitcoin miktarında artış da bizlere toparlanmaya bir süre daha olduğunu gösteriyor. Teknik olarak 20 bin 400 dolar gerisine inmesiyle satış baskısını artırabilecek olan Bitcoin için en yakın destek 18 bin 350 dolar seviyesinden geçiyor. Satış baskısının devam ettiği süreçte görünüm zayıf.”

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