Krizdeki bankadan 3 milyar dolarlık güç gösterisi

İsviçre bankası Credit Suisse, yatırımcılara güven vermek için güç gösterisi yaparak 3 milyar İsviçre frankı (3 milyar dolar) büyüklüğünde tahvil geri alımı yapacağını açıkladı.

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İsviçre bankası Credit Suisse, yatırımcılara güven vermek için güç gösterisi yaparak 3 milyar İsviçre frankı (3 milyar dolar) büyüklüğünde tahvil geri alımı yapacağını açıkladı.

Hisse fiyatı ve tahvilleri sert düşen Credit Suisse’in attığı bu adım bankanın borcunu azaltmayı ve güven aşılamayı hedefliyor.

Bankanın milyarlarca frank sermaye artışına gitmesi gerekeceği endişelerinin ardından bu hafta sosyal medyada bankanın geleceğine ilişkin soru işareti olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞLER YAŞANMIŞTI

Credit Suisse’in 5 yıllık CDS’lerinin geçen hafta cuma günü 10 yılın en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından bankanın yöneticileri hafta sonu büyük müşterilerine, sözleşme taraflarına ve yatırımcılara likidite ve sermaye pozisyonlarına dair güven vermeye çalıştı.

Bankanın CEO’su Ulrich Koerner, Reuters’ın gördüğü şirket içi bildirime göre geçen hafta Cuma günü çalışanlara sermaye ve likiditenin sağlam olduğunu ifade etmişti.

Ancak Koerner’in açıklamaları sosyal medyada söylentilere yol açarak bankanın hisselerinde sert satışlara neden olmuştu.

Banka tahvil geri alımına dair “piyasa koşullarından faydalanarak çekici fiyatlarda tahvil almamızı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından bankanın hisseleri ilk işlemlerde yüzde 3 artarken, Euro cinsi tahvil fiyatları da yükseldi. (REUTERS)

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