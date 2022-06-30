Kur korumalı mevduatta 1 trilyon lira eşiği aşıldı

Kur korumalı mevduatta biriken para 1 trilyon lira eşiğini aştı.

Sozcu.com.tr

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2021 yılı Aralık sonunda devreye alınan kur korumalı mevduatta (KKM) biriken para artmaya devam ediyor.

BDDK verilerine göre, 24 Haziran haftasında KKM toplamda 1 trilyon 18 milyar TL’ye ulaştı. Bir haftalık artış 26 milyar TL oldu.

7 trilyon 8 milyar TL’ye ulaşan bankacılık sektöründeki toplam mevduat içinde KKM oranı yüzde 14,5’e yükseldi.

2 trilyon 953 milyar TL’lik TL mevduat içinde KKM oranı yüzde 34,5’e ulaştı.

Toplam mevduat içinde yabancı para mevduat oranı ise yüzde 57,9 olarak kayıtlara geçti.

40 MİLYAR TL ÖDENEK KOYULMUŞTU

Dün meclisten geçen ek bütçede, KKM nedeniyle kur farkı olarak mudilere bütçeden ödenecek miktar, 2022 yılı için 40 milyar TL olarak öngörülmüştü. En az bu kadar da Merkez Bankası’nın (TCMB) kur farkı kapsamında mudilere ödeme yapması öngörülüyor.

KKM’de en az 3 ay olan vade sonunda kur farkı yüzde 17 civarında olan mevduat faizinin üzerinde olursa kamu fark ödemesi yapıyor.

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