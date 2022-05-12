Küresel kripto piyasası için düzenleyici kuruluş oluşturulabilir

Küresel kripto piyasasını düzenleyip denetleyecek bir kuruluşa ilişkin çalışmaların önümüzdeki sene devreye alınması gündemde.

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Dünyanın başlıca ulusal piyasa düzenleme ve denetleme kurumlarının bir araya gelerek önümüzdeki yıl kripto para birimlerine ilişkin kuralları eşgüdüm içinde belirlemek için üst bir kuruluş oluşturması bekleniyor.

Uluslararası Menkul Kıymet Piyasaları Düzenleme Kurumları Örgütü (IOSCO) Başkanı Ashley Alder, Bitcoin gibi dijital para birimlerine olan talepteki patlamanın şu anda koronavirüs ve iklim değişikliği ile birlikte tüm düzenleyici kurumların ortak gündemi haline geldiğini söyledi.

Alder, internet üzerinden katıldığı konferansta “Bakacak olursanız ele almamız gereken çok sayıda risk olduğunu ve bu konuda (kripto) kurumsal düzeydeki görüşmelerde kaygıyı artıran birden fazla etken olduğunu görebilirsiniz” dedi.

Alder düzenleyici kurumların kripto para piyasaları hakkında eksik kaldığı tarafları siber güvenlik, gündelik faaliyetlerde ortaya çıkacak sorunların üstesinden gelme kabiliyeti ve piyasanın şeffaf olmayışı olarak özetledi.

‘ULUSLARARASI KURUM İHTİYACI VAR’

Kripto para piyasalarını düzenleyecek uluslararası bir kuruma ihtiyaç duyulduğunun açıkça görüldüğünü söyleyen Alder, G20’nin iklim finansmanı çalışma grubunu örnek olarak gösterdi.

Alder, “Şu anda kripto için böyle bir yapı bulunmuyor. Ancak bence şu anda kriptonun aynı koronavirüs ve iklim gibi çok çok önemli olduğu görüldü ve gündemde daha önemli bir yere yükseldi. Bu yüzden önümüzdeki sene de aynı şeyleri konuşuyor olacağımızı düşünmüyorum” dedi.

KRİPTO PİYASALARI ÇÖKTÜ

Son dönemde çok ciddi dalgalanmaların yaşanmasıyla birlikte gözler uzun süredir denetleme kurumlarını tedirgin eden kripto para piyasalarına çevrildi.

Dolara endeksli olduğu için “sabit kripto para” olarak bilinen TerraUSD’nin değerinin bu hafta içinde çakılmasının ardından ABD Senatosu Bankacılık Komitesi dün ABD’li siyasetçilere kripto düzenlemelerinin sıkılaştırılması çağrısında bulunmuştu.

Dünya kripto para piyasasındaki tüm varlıkların değeri, Coinmartketcap’in bugün yayımladığı verilere göre Kasım 2021’deki 3 trilyon dolar düzeyinden bu haftaki sert düşüşlerle birlikte 1.45 trilyon dolara geriledi. Öte yandan bu hafta Bitcoin de neredeyse yüzde 20 değer kaybetti. (REUTERS)

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